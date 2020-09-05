İnsansız su altı aracıyla deniz altı haritası çıkarılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnsansız su altı aracıyla deniz altı haritası çıkarılacak

DHA

İnsansız su altı aracıyla deniz altı haritası çıkarılacak


Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ortak projesi olan TÜBİTAK 1001 destekli insansız su altı aracı denizde ilk denemelerine başladı. Çalışmanın tamamlanmasıyla denizlerde yapılması planlanan yapılar ve çalışmalar öncesi deniz dibinin haritalandırılması sağlanacak. 
BEÜ yüksek lisans öğrencilerinin bitirme tezi olarak başlayan, TÜBİTAK 1001 destekli insansız su altı aracı projesinde son aşamaya gelinirken, Kozlu balıkçı barınağının bulunduğu alanda testlere başlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla denizlerde yapılması planlanan yapılar ve çalışmalar öncesi deniz dibinin haritalandırılması sağlanacak. Deniz dibi haritalandırılmasının önemini belirten BEÜ Mühendislik Fakültesi Geometrik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, "Proje tamamlandığında balıkçı barınakları, limanlar, deniz içerisinde yer alan doğalgaz ve petrol boru hatlarının geçeceği yerlerin belirlenmesi ve tespit edilmesi, denizlerde kurulması planlanan doğalgaz ve petrol platformlarının kurulacağı yerlerin çok yüksek doğrultuda haritalandırılmasında kullanılabilecek" dedi.
İLK DENEMELER BAŞARILI
Prof. Dr. Hakan Kutoğlu projenin ODTÜ ile ortak gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Şu anki koşullarda deniz üstü çalışmalarla ve yöntemlerle yapılan deniz dibi haritalama çalışmaları son derece güç oluyor. Deniz dibi topografyasının bozuk olduğu yerlerde tam bir resim ortaya koyamıyorsunuz. Bu nedenle bundan birkaç yıl önce ODTÜ ile bir çalışma başlattık. Bu çalışmada su üstünden kontrol edilebilen bir araç ile birlikte onun altına bağlanmış olan başka bir insansız araç ile senkronize bir şekilde deniz üstünden girilemeyen yerlere deniz dibinden ulaşarak oraların da detaylı haritasının çıkartılmasını gerçekleştirmek için ikili bir araç geliştirme çalışmalarına başladık. Bugün bu çalışmada araçlarımız ortaya çıkmış durumda. Bunun ilk denemelerini gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar başarılı gidiyor. Elde edilen deneyler kontrol edilecek. Su altı aracı su üstü aracına kablo ile bağlı. Gidilemeyen yerlere bu insansız araç ile gidebilmek mümkün olacak" diye konuştu.
VERİ ALINAMAYAN YERLERDE EKSİKLİĞİ GİDERECEK
Kozlu Balıkçı Limanı´nda denemelerin devam ettiğini söyleyen Bülent Ecevit Üniversitesi Makine Mühendisliği´nde görevli öğretim üyesi Dr. Seda Kartal, şöyle konuştu:
"TÜBİTAK 1001 destekli bir proje gerçekleştirdik. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi´nin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile geomatik mühendislikleri ile ortak yapılan bir projedir. 700 bin TL´lik bir destek almıştır TÜBİTAK´tan. Bu projede amaç şimdiye kadar tekne üzerine eklenen sonar ile yapılan su altı harita çalışmasını daha iyi ve doğru bir şekilde almaktır. Haritalandırma yapılırken teknelerin veya dalgıçların giremediği yerler vardı. Bazı yerlerde veri alınamadığı için haritalarımız eksik kalmaktadır. Hem bu eksikliği gidermek hem de daha doğru bir su altı haritası elde emek için insansız su altı aracımıza entegre ettiğimiz sonar ile verileri işleyerek su altı haritamızı daha doğru ve eksiksiz bir şekilde etmeyi planlamaktayız."
DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Cüneyt ÖZFİDAN
2020-09-05 14:08:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bağımlılık ile mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Bağımlılık ile mücadele il koordinasyon kurulu ...
Özel maden ocağında iş kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Özel maden ocağında iş kazası: 1 yaralı
Evlerinde tadilat yapan 2 işçiyi öldüren baba-oğul başka bir cinayet planlarken yakalandı (2)
YEREL HABERLER Evlerinde tadilat yapan 2 işçiyi öldüren baba-oğul ...
THK’dan İHA Muhabirine teşekkür belgesi
YEREL HABERLER THK’dan İHA Muhabirine teşekkür belgesi
Kızılay ile Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "İyilik kanımızda var"
YEREL HABERLER Kızılay ile Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ...
20 Traktör hak sahiplerine teslim edildi
YEREL HABERLER 20 Traktör hak sahiplerine teslim edildi
Halk Otobüslerinde dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Halk Otobüslerinde dezenfekte çalışmaları sürüyor
İmam takla atan araçtan sağ çıktı
YEREL HABERLER İmam takla atan araçtan sağ çıktı
Zonguldak'ta motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı
Evlerinde tadilat yapan 2 işçiyi öldüren baba-oğul başka bir cinayet planlarken yakalandı
YEREL HABERLER Evlerinde tadilat yapan 2 işçiyi öldüren baba-oğul ...
2 kişiyi öldürerek kayıplara karışan katil zanlısı baba oğul yakalandı
YEREL HABERLER 2 kişiyi öldürerek kayıplara karışan katil zanlısı ...
Devrek’te Covit-19 denetimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Devrek’te Covit-19 denetimi gerçekleştirildi
Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan korona virüs açıklaması Vali Mustafa Tutulmaz: “İlimiz adına önemli bir problem gözükmüyor ama tedbiri elden bırakmamalıyız”
YEREL HABERLER Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan korona virüs ...
Köpeğe çarpmamak için ani manevra yapınca aracıyla takla attı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpmamak için ani manevra yapınca aracıyla ...
Kapıya sıkışan köpek için seferber olundu
YEREL HABERLER Kapıya sıkışan köpek için seferber olundu
Uçuruma yuvarlanan vatandaşın imdadına AFAD yetişti
YEREL HABERLER Uçuruma yuvarlanan vatandaşın imdadına AFAD yetişti
Zabıta ekiplerinden hijyen denetimi
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinden hijyen denetimi
Devrek Belediyesinden Eylül Ayı Meclis Toplantısı
YEREL HABERLER Devrek Belediyesinden Eylül Ayı Meclis Toplantısı
Posbıyık, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Posbıyık, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
30 metrelik uçurumdan yuvarlanan kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER 30 metrelik uçurumdan yuvarlanan kişi ağır yaralandı
7 yıl önce temeli atılan tünelde ışık görüldü Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz: "Mithatpaşa Tünelleri Batı Karadeniz’i bağlayan, İstanbul’a kadar geçen geniş sahil yolunun önemli parçalarından biridir"
YEREL HABERLER 7 yıl önce temeli atılan tünelde ışık ...
Otomobil, demir korkulukların üzerine çıktı
YEREL HABERLER Otomobil, demir korkulukların üzerine çıktı
Posbıyık “Ereğlimize 2 bin kişilik yeni istihdam imkanı doğacak”
YEREL HABERLER Posbıyık “Ereğlimize 2 bin kişilik yeni istihdam ...
Ada Spor Merkezi’nde eğitimler başladı
YEREL HABERLER Ada Spor Merkezi’nde eğitimler başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X