Huzur uygulamasında polis 23 bin TL ceza kesti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 6 nokta ve 15 bölgede yaptığı huzur uygulamasında uyuşturucu madde ve araması olan 2 şahsı yakaladı. Polis uygulama sırasında kurallara uymayan araç sürücüleri ve iş yerlerine ise toplamda 23 bin 243 TL para cezası uyguladı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 6 noktada sabit ve 15 ayrı bölgede seyyar olarak gerçekleştirdiği huzur uygulamasında 337 araç ve sürücü, 887 şahıs, 16 kahvehane, 12 dernek lokali, 8 park ve bahçe ile 2 internet kafede denetimler gerçekleştirdi. Uygulamada polis bir araçta uyuşturucu madde bularak 2 şahıs hakkında adli işlem başlatırken, adli makamlarca aranan 2 şahıs yakaladı. Polis ekipleri ayrıca 1 kahvehaneye ruhsatsız olması ve sigara içilmesinden, 4 kişiye sosyal mesafe ihlalinden, 1 toplu taşıma sürücüsüne ayakta yolcu almaktan, 3 sürücüye alkolden, 5 sürücüye ehliyetsizlikten, 3 araç sahibine ehliyetsiz olana araç kullandırmaktan, 2 sürücüye muhtelif maddelerden olmak üzere toplam 23 bin 243 TL para cezası uyguladı. Denetimlerde evrakları eksik olan 1 araç da trafikten men edildi. Polis ekiplerinin huzur uygulamalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.