Evde karantinada bulunması gerekirken alışverişe çıkan kişiye 3 bin 180 TL ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evde karantinada bulunması gerekirken alışverişe çıkan kişiye 3 bin 180 TL ceza

DHA

Evde karantinada bulunması gerekirken alışverişe çıkan kişiye 3 bin 180 TL ceza


Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ın Kilimli ilçesinde, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinaya alınan Y.T.'nin, alışveriş için markete gittiği belirlenerek, 3 bin 180 TL ceza kesildi.
Kilimli ilçesinde yaşayan ve bir kamu kurumunda çalıştığı belirtilen Y.T., yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Y.T., evde karantinaya alındı. Kilimli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan denetleme heyeti, önceki gün Y.T.´yi evde bulamadı. Yakınlarının, "Ekmek almak için bakkala gitti" dediği Y.T.´nin bir markette alışveriş yaptığını tespit etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. 
EVİNDE BULUNAMADI
Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan, Y.T.´nin savcılığa sevk edildiğini ve 3 bin 180 TL para cezası kesildiğini belirterek, "Dün akşam saatlerinde meydana gelen bir olay. Sayın Valimizin talimatı ile imamlardan, öğretmenlerden, zabıtadan, köy muhtarlarından ve emniyet güçlerinden oluşan bir ekip kurduk. Bu ekip pozitif olan ve karantinada olan vatandaşlarımızı evlerinde denetliyor. 6 ekip ile ciddi denetimler gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz evde karantinada olan şahsı görmeden dönmeleri de yasak. Bu şahsın evine de ekiplerimiz gidiyor ve şahsı soruyorlar. Yakınları evde olmadığını, ekmek almak için çıktığını söylüyor. Daha sonra ekiplerimiz durumu bize bildirdi ve alarma geçtik. Emniyet görevlilerimiz hemen şahsın yerini tespit edip, aldılar" dedi. 
CEZA KESİLDİ
Kaymakamlık olarak denetimleri sıkı tuttuklarını söyleyen Taşdan, "Gittiği yerlerin kamera görüntüleri de elde edildi. Bu durum çok üzücü. Sadece kendi sağlığını değil, herkesin sağlığını tehlikeye atıyor. Sağlık Bakanlığı'mızın duyurduğu uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor. Allah´tan biz denetimlerimizi ve takiplerimizi sıkı tutuyoruz. Bu vatandaşımızı da Türk Ceza Kanunu´nun 185´inci maddesi uyarınca savcılığa sevk ettik. 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası gerektiren bir ihlaldir bu. Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına göre de 3 bin 180 TL de ceza uyguladık. Tabi biz, ceza uygulamaktan yana değiliz ama insanlarımız da bu durumda duyarlı olmak zorunda" diye konuştu. 
 DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Cüneyt ÖZFİDAN
2020-09-06 15:55:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Ev karantinasında olan vatandaş iddia bayiinde oyun oynadı Kaymakam Taşdan: “Hiç kimsenin başkasının hayatını tehlikeye sokmaya hakkı yok”
YEREL HABERLER (Özel) Ev karantinasında olan vatandaş iddia bayiinde ...
Zonguldak'ta hortum paniği Denizin ortasında aynı anda ortaya çıkan 3 hortum korkuttu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta hortum paniği Denizin ortasında aynı ...
(Özel) Karadenizli balıkçıların palamut yolculuğu
YEREL HABERLER (Özel) Karadenizli balıkçıların palamut yolculuğu
Memur adayları geç kalınca sınava alınmadı 40 dakikalık yolu 2 buçuk saatte geldiler salona alınmadılar
YEREL HABERLER Memur adayları geç kalınca sınava alınmadı 40 ...
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı 
YEREL HABERLER Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı 
Huzur uygulamasında polis 23 bin TL ceza kesti
YEREL HABERLER Huzur uygulamasında polis 23 bin TL ceza kesti
15 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, serbest bırakıldı
YEREL HABERLER 15 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen ...
Karadeniz'de doğalgaz müjdesinin ardından bir ilk TUBİTAK destekli İnsansız su altı aracı testleri sürüyor İnsansız su altı aracıyla deniz dibini haritalıyorlar
YEREL HABERLER Karadeniz'de doğalgaz müjdesinin ardından bir ...
İnsansız su altı aracıyla deniz altı haritası çıkarılacak
YEREL HABERLER İnsansız su altı aracıyla deniz altı haritası ...
Bağımlılık ile mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Bağımlılık ile mücadele il koordinasyon kurulu ...
Özel maden ocağında iş kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Özel maden ocağında iş kazası: 1 yaralı
Evlerinde tadilat yapan 2 işçiyi öldüren baba-oğul başka bir cinayet planlarken yakalandı (2)
YEREL HABERLER Evlerinde tadilat yapan 2 işçiyi öldüren baba-oğul ...
THK’dan İHA Muhabirine teşekkür belgesi
YEREL HABERLER THK’dan İHA Muhabirine teşekkür belgesi
Kızılay ile Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "İyilik kanımızda var"
YEREL HABERLER Kızılay ile Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ...
20 Traktör hak sahiplerine teslim edildi
YEREL HABERLER 20 Traktör hak sahiplerine teslim edildi
Halk Otobüslerinde dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Halk Otobüslerinde dezenfekte çalışmaları sürüyor
İmam takla atan araçtan sağ çıktı
YEREL HABERLER İmam takla atan araçtan sağ çıktı
Zonguldak'ta motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı
Evlerinde tadilat yapan 2 işçiyi öldüren baba-oğul başka bir cinayet planlarken yakalandı
YEREL HABERLER Evlerinde tadilat yapan 2 işçiyi öldüren baba-oğul ...
2 kişiyi öldürerek kayıplara karışan katil zanlısı baba oğul yakalandı
YEREL HABERLER 2 kişiyi öldürerek kayıplara karışan katil zanlısı ...
Devrek’te Covit-19 denetimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Devrek’te Covit-19 denetimi gerçekleştirildi
Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan korona virüs açıklaması Vali Mustafa Tutulmaz: “İlimiz adına önemli bir problem gözükmüyor ama tedbiri elden bırakmamalıyız”
YEREL HABERLER Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan korona virüs ...
Köpeğe çarpmamak için ani manevra yapınca aracıyla takla attı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpmamak için ani manevra yapınca aracıyla ...
Kapıya sıkışan köpek için seferber olundu
YEREL HABERLER Kapıya sıkışan köpek için seferber olundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X