Zonguldak'ta denizde hortum

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, Karadeniz açıklarında hortum oluşurken, yaklaşık yarım saat sonra denizde kayboldu.
Kentte 2 gündür sağanak etkili olurken, bugün sabah saatlerinde Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Yaklaşık 2 kilometre açıktaki hortum, yarım saat sonra denizde kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Cüneyt ÖZFİDAN
2020-09-06 16:06:57
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