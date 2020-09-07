Palamut büyüdü esnafın yüzü güldü

Erdoğan: Söylüyoruz ama tüm yurtta salgın tedbirlerine uyulmuyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ta av yasağının bitmesi sonrası tezgahlar hareketlenmeye başladı.

Denizlerde av yasağının kalkmasının ardından bu sene bol olan palamutun balıkçıların ve esnafların yüzünü güldürüyor. Tezgahlarda yer alan mezgit ve palamut büyümeye başladı. Tane palamutun ağırlığı 300 400 gramı bulması Palamutun tanesi 15 20 TL’den satılırken mezgit ise 25 TL’den alıcı hem esnafı hemde vatandaşları sevindirdi. Tezgahlarda bulunan buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.