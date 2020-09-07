Tokyo Olimpiyatları "Kovid-19 olsa da olmasa da" gelecek yıl yapılacak

Erdoğan: Söylüyoruz ama tüm yurtta salgın tedbirlerine uyulmuyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaban domuzları mahalleye indi.

Kdz. Ereğli ilçesi Kestaneci Mahallesi, Selinkent Sitesi mevkiinde yaban domuzları görüldü. Ormanlık alanda yiyecek bulamadığı için mahalleye indiği tahmin edilen yaban domuzları vatandaşları huzursuz etti. Yaban domuzları mahallede bazı bahçelere zarar verirken vatandaşlar yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.