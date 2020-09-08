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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tekin'den 97 yıl kutlaması

İHA

Başkan Tekin'den 97 yıl kutlaması

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Tekin, mesajında, "Ülkemizde demokrasinin kapılarını açan, Atatürk ilkelerinin savunucusu CHP'nin 97. Kuruluş Yıldönümünü gururla kutluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde 9 Eylül 1923’te önce “Halk Fırkası” adıyla kurulmuştur. 1924 yılında “Cumhuriyet Halk Fırkası”, 1935 yılında ise “Cumhuriyet Halk Partisi” adını almıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti ile Kuvayı Milliye’nin devamı olarak Kurtuluş Savaşı’nı yöneten ve Cumhuriyeti kuran partidir. Büyük Önder Atatürk’ün kurucu ve ilk genel başkanı olması onurunu taşıyan, Türkiye’nin en köklü partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, çağdaşlığın öncüsü, laik Cumhuriyetin güvencesi olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi, neredeyse bir asırlık bir çınar olarak, birikimi ile Türkiye tarihine önemli izler bırakmıştır. Bugün de ülkemizin demokratik yaşam mücadelesinin çağdaş öncüsü olan Cumhuriyet Halk Partisi, düşüncelerini yüklendiği tarihi misyonu ile kararlı adımlarla geleceğe taşımaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetin her adımında adımları olan ve Türkiye'deki bütün dönüşümlerde imzası olan bir siyasi partidir. Bu siyasi parti Mustafa Kemal Atatürk tarafından benim iki büyük eserim var, bunlardan birisi Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisi diyerek aslında Türkiye Cumhuriyetini ve Cumhuriyet Halk Partisini bizlere emanet etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluşunun 97’nci yıldönümünü en içten duygularımla kutluyor, başta İlk Genel Başkanımız ve ebedi Başkomutanımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İsmet İnönü, Bülent Ecevit ve bu asırlık çınarın çatısı altında ülkemizin aydınlık günleri için emek verip ebediyete göçen herkesi saygı ve rahmetle anıyorum.” ifadelerine yer verdi.

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