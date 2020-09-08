Ekipler denetimleri sürdürüyor

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Zonguldak’ta koronavirüs pandemisi nedeniyle ekipler sahada denetimlerini sürdürüyor.

Zonguldak’ta koronavirüs pandemisi nedeniyle ekipler sahada denetimlerine devam ediyor. Zonguldak Valiliği tarafından oluşturulan ekip tarafından ev, avm gibi alanları denetlemelerini sürdürerek 3 kural maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Kapı kapı dolaşan ekipler uyarılara uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguluyor.

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