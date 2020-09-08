Zonguldak'ta tezgahlar balık doldu



Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK´ta, av yasağının ardından tezgahlar balıkla dolarken, palamudun tanesi 10- 15 liradan satıldı.

Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından Zonguldak´ta, tezgahlar da balıkla doldu. Tezgahta palamudun tanesi 10 ile 15 lira arasında, çupra 25, levrek 30 ve somon tanesi 40 liradan satıldı. İstavrit ve mezgitin kilosu ise 20 ile 25 lira arasında değişti. Zonguldaklı balıkçılar, havaların soğumasının ardından fiyatların düşeceğini söyledi.

Karadeniz´de palamudun bol olduğunu belirten balıkçı Zeki Beybeyoğlu, "Şu an palamutlar biraz ufak ama havanın soğumasıyla birlikte daha da büyüyecek ve güzel olacak inşallah. Talep şu an gayet güzel. Pandemiden dolayı insanlar biraz çekingen davranıyor ama yine de alışveriş yapıyorlar. Havalar soğuyunca balıklar biraz daha bollaşacak ve halkımızdan daha çok talep olacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Cüneyt ÖZFİDAN

2020-09-08 15:53:59



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