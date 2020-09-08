Kontrolden çıkan tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Cüneyt ÖZFİDAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, 'pat pat' adı verilen tarım aracının kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Devrek Çaydeğirmeni Beldesi'nde meydana geldi. Recep İnam yönetimindeki 'pat pat' adı verilen tarım aracı sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Recep İnam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, yaralanan 2 kişi, Devrek Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Devrek Cüneyt ÖZFİDAN
2020-09-08 19:10:09
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