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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozkurt mazbatasını aldı, göreve başladı

İHA

Bozkurt mazbatasını aldı, göreve başladı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, mazbatasını alarak resmen göreve başladı.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli Adalet Sarayı’ndan mazbatasını alarak, göreve başladı. Mazbata törenine AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Kdz. Ereğli önceki dönem İlçe Başkanı Fatih Çakır, Yönetim Kurulu Üyeleri ve partililer katıldı.
Kdz. Ereğli Adalet Sarayı'na gelerek mazbatasını alan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt; çıkışta MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk ve yönetim kurulu üyeleri ile karşılaştı. Cumhur İttifakının ortakları AK Parti ile MHP'nin İlçe Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, birbirlerine 'hayırlı olsun' diyerek başarı dileğinde bulundular.
Ereğli eski terminal alanında toplanan AK Partililer, buradan esnafı selamlayarak partiye yürüdüler.
Sadece görevlerin teslim edildiğini, sorumlulukların devam ettiğini söyleyen Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, AK Parti’nin milletin partisi olduğunu belirtti. Türkmen konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Ereğli’mizi daha ön saflara çıkaracak başkan ve bir liste beraber inşallah bizlerde yanlarında olacağız. Ereğli’nin hizmetine hep birlikte koşacağız. Teşkilatların asıl amacı da budur. Fatih kardeşime ve ekibine bu zamana kadar yaptıkları bütün hizmetlerden dolayı teşekkür ve tebrik ediyorum. Biz sadece görevleri teslim ediyoruz, sorumluluğu teslim etmemiz mümkün değil. Dava bizim davamızdır, milletimizin davasıdır. AK Parti milletin partisidir.”
Birlik ve beraberliklerinin devam edeceğini vurgulayan AK Parti Kdz. Ereğli Başkanı Saffet Bozkurt, en güzel şekilde Ereğli’ye hizmet edeceklerini söyledi. Bozkurt konuşmasında, “Bugün mazbatamızı aldık. İnşallah birlik ve beraberliğimiz devam edecek. Ereğli’mize en güzel şekilde hizmet edeceğiz. Genel merkezimiz, delegelerimiz ve partililerimizin teveccühü ile seçildik. Burada görev yapan sayın başkanımız Fatih Çakır ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz. 8 senedir Ereğli’mize yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine ve ekibine ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah bizlerde elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz” dedi.
Yeni başkan ve yönetimine hayırlı olsun diyen AK Parti Kdz. Ereğli önceki dönem Başkanı Fatih Çakır, yeni başkan ve yönetiminin yanında olacaklarını belirtti. Çakır, “Birlik ve beraberlik içerisinde bugüne kadar yaptığımız hizmetler gibi bundan sonra bir fert olarak ilçe başkanımızın ve ekibimizin yanındayız. Yolları açık olsun. Bizlerde elimizden geldiği kadarıyla katkı vereceğiz. Her şey Ereğli için, her şey Zonguldak için, her şey Türkiye için diyor, tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından parti ilçe binasında, önceki dönem ilçe başkanı Fatih Çakır’dan görevi devralan Bozkurt, Çakır’a 8 yıllık görev süresi boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek plaket taktim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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