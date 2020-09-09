Sıcak havada plaja akın ettiler

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Zonguldak'ta vatandaşlar 25 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle plaja akın etti.

Zonguldak Kapuz Halk Plajı, hafta içi olmasına rağmen en yoğun günlerinden birini geçirdi. Hava sıcaklığının 25 dereceyi bulduğu Zonguldak'ta vatandaşlar plaja akın etti. Kalabalığın oluştuğu plajda vatandaşlar sıcak havada denize girerek serinlemeye çalıştı. Görevliler sosyal mesafe kuralları konusunda sık sık anons yaparak uyarılarda bulundu.

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