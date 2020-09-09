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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta uygulanacak yeni kararlar açıklandı

İHA

Zonguldak'ta uygulanacak yeni kararlar açıklandı

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar açıklandı.
Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi koronavirüs tedbirleri kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanarak yeni koronavirüs tedbirleri alındı. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınması yasaklanmıştır. Restoran, kafe vb. tüm yemeiçme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayını (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) yasaklandı.
Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle; "İl genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlarımıza istisnasız maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınması yasaklanmıştır. Restoran, kafe vb. tüm yemeiçme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayını (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) yasaklanmıştır. Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan şahıslara Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392TL idari para cezası, alınan kararlara uymayan işyerlerine/işletmelere/kurumlara ise Umumi Hifzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 3 bin 180 TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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