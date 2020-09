Zonguldak’ta palamut bolluğu Kasa kasa kamyonlara yüklenerek büyük şehirlere gönderildi

Zonguldak’ta palamut bolluğu yaşanıyor. 4 gündür denizde olan balıkçılar ağlarını palamutlarla doldurdu.

Zonguldak’ta 4 gündür Ereğli, Filyos açıklarında avlanan balıkçılar ağlarını palamutlarla doldurdu. Ağlarına takılan palamutlar kasalarla araçlara yüklenerek büyük şehirlere gönderildi.

Sezonun başı olmasına rağmen palamutun bu sene bol olduğunu ifade eden Süleyman Girit teknesinin reisi Kaşif Cihan, “Palamut denizde bu sene bol. Gece gündüz denizdeyiz. Balığı yakalayıp geliyoruz. Yaklaşık 4 bin kasa balık yakaladık. Sabahtan beri arkadaşlar ağzına bir lokma koymadı. Balık yakalandığı tazeyken hemen buzlayıp koliye koyup halka sunacaksın. Halkımız bu sene bol balık yiyecek. Palamut bol sezon açılalı daha bir hafta oldu cenabı Allah Karadeniz’e vermiş. Karedenizin 700 mil sahanın içerisinde her yerde tahminimizden fazla balık var. İnşallah bu sezonu kazasız belası böyle götürürüz” dedi.



"Ankara, İstanbul, Bursa’ya gönderiyoruz"

Balıkların kasalarla kamyonlara yüklenerek Ankara, İstanbul, Bursa’ya gönderdiklerini ifade eden Kaşif Cihan, “Şu an bu teknede 30 mürettebat çalışıyor. Bu 30 kişiyle bitmiyor. Çalışanların aileleriyle birlikte 150 200 kişiye ekmek veriyor. Bu tekne bacasız fabrika. 4 gündür denizdeyiz ilk defa karaya geldik. Buradan kasalara koyulup kamyon ve tırlarla Ankara, İstanbul, Bursa’ya gönderiyoruz” dedi.



"Palamut bol olduğu zaman hamsinin ömrü fazla olmuyor"

Özellikle Karadeniz’de palamut bol olduğu zamanlarda hamsinin ömrünün az olduğunu ifade eden Kaşif Cihan, “Bu senelerden gelen tecrübeye dayanan palamut olduğu zaman hamsinin ömrü fazla olmuyor. Bu balık hamsiyi bitiriyor. Hamsi olur olmaz demiyorum tabi ki hava şartlarına da bağlı ama ömrü kısa oluyor 4 ay olacağına 2 olur. İnşallah hamsi de olur ama bu sezon şu an çok iyi geçiyor” şeklinde konuştu.

Sezonun çok iyi ve bereketli başladığını ifade eden Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan; ”2019 2020 sezonu çok kötü geçti bu sezon çok iyi geçiyor palamutta özellikle ama hamsinin az olacağını söylüyorlar. Palamut hamsi ile besleniyor. Çok mutluyuz limanımızda böyle bir şenliğin olması halkımıza inşallah ucuz balık yedireceğiz. Şu anda 10 liradan gidiyor balık bundan sonra hamsi gelecek, istavritte var. Mutluyuz halkımız inşallah bu sene bol ve ucuz balık yiyecek" dedi.

