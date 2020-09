Ses sistemiyle avlanırken yakalandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Çaycuma ilçesinde M.Y. (35) ses sistemi kullanarak kuş avlamaya çalışırken jandarmaya yakalandı.

Çaycuma´ya bağlı Ali Köy mevkinde sabah saatlerinde devriye gezen jandarma ekipleri, arazide yoğun kuş sesi duydu. Bölgede inceleme yapan ekipler, kuşların dikkatini çekmek için yapılmış ses cihazı ele geçirdi. Kaçak avlandığı belirlenen M.Y. gözaltına alınırken, kullandığı av tüfeğine ve ses cihazına el konuldu. M.Y. hakkında idari işlem yapılması için tutanak tutuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Cüneyt ÖZFİDAN

2020-09-10 14:53:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.