Trafik kazası: 1 yaralı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Devrek Yolu Caddesi'nde meydana gelen kazada, Kepez istikametinden gelen Zafer D. (20) idaresindeki 67 TN 914 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Y.L. (15) isimli genç kıza çarptı. Kazada genç kız yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi; 15 yaşındaki yaralı genç kızı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ilçedeki özel hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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