Motosiklet duraktan çıkan taksiye çarptı: 2 yaralı 



Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, motosiklet duraktan çıkan taksiye çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, yolcu konumunda bulunan bir genç ise olay yerinden kaçtıktan sonra hastaneye gitti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza gece saatlerinde, Erdemir Caddesi´nde meydana geldi. Engin E. idaresindeki 67 LG 165 plakalı motosiklet, taksi durağından çıkan Tuncay Y. yönetimindeki 67 T 8107 plakalı taksiye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Engin E. yaralanırken, arka koltukta oturan M.Ş.A. (14) ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi yaralanan Engin E.´ye ilk müdahalede bulunarak özel bir hastaneye kaldırdı. Ağrıları olan M.Ş.A. ise bir süre sonra tedavisi için özel bir hastaneye başvurdu.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Motosikletin kayarak duraktan çıkan taksiye çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2020-09-11 00:54:26



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