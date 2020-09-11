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Zonguldak’ta 14 Eylül’de Ahilik Haftası kutlamaları başlayacak

İHA

Zonguldak’ta 14 Eylül’de Ahilik Haftası kutlamaları başlayacak

Zonguldak İl Ticaret Müdürlüğü’nde düzenlenecek olan Ahillik Haftası kutlamaları 14 Eylül’de başlayacak.
Bu yıl 33’üncüsü düzenlenecek olan Ahillik Kültürü Haftası kutlamaları 14 Eylül’de başlıyor. Kutlamalar hakkında açıklama yapan Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden: “13. yüzyılda Anadolu’da temelleri atılan ekonomik ve ticari faaliyetlerin yürütülmesinde ahlakı, doğruluğu, kardeşliği, yardımseverliği, cömertliği, dürüstlüğü, merhametli olmayı ve dayanışmayı esas alan Ahilik Kültürünün bu yıl 33. kutlamasını gerçekleştireceğiz. Esnaf ve sanatkârlığı meslek ahlakı, olgun kişilik, doğruluk ve tevazuuyla harmanlayan bu kültür Osmanlı devletinin kuruluşunda önemli roller gerçekleştirmiş aynı zamanda sosyal ve ekonomik hayatının gelişmesinde çok etkili olmuştur. Hatta diyebiliriz ki Osmanlı Devletini kuran, oradan cihana hükmederek 3 kıtaya adalet dağıtılmasını sağlayan temel taşıyıcı kolonların başında Ahilik Teşkilatı gelmektedir. Ahilik teşkilatı, esnaf ve sanatkârları fütüvvetnameler ile ahlaki ve İslami prensipler etrafında birleştirerek, Anadolu’da birlik, beraberlik ve refahın sağlanmasına, toplumsal düzenin tesis edilmesine öncülük etmiştir.
Millet olarak en zor zamanlarımızda dahi ayakta kalmamızı, güçlükleri yenmemizi, birlik ve beraberliğimizi korumamızı, kültürümüzün ayrılmaz parçası haline gelen değerlerimiz yani Ahilik ruhu ile başarmaktayız. Yüzyıllardır birlik ve dayanışma içerisinde günümüze kadar varlığını sürdüren Ahilik, geçmişimizin mirası ve geleceğimizin teminatıdır. Bu mirası aynı birlik ve dayanışma içerisinde devam ettiren sanayici, tüccar, esnaf ve sanatkarlarımızdır. Tüccarlarımız, Esnaf ve Sanatkarımız ticaretini yaparken “müşteri velinimetimizdir” anlayışı ile hareket etmektedir. Anadoluyu İslam Yurdu yapan Ahilik teşkilatının ve onların kültürümüze kotladığı Ticaret ahlakının yaşamasını ve yaygınlaşmasını sağlamak üzere Ahilik Kutlamaları yapılmaktadır. Bu yıl 1420 Eylül Ahilik Haftası olarak ilan edilmiştir. Medeniyetimizin bu topraklarda kök salıp çınar olmasında, bu toprakların İslam toprağı olmasında, Selçukludan Osmanlıya oradan cihana hükmetmesine vesile olan Ahilik ruhunun yeniden canlanması, medeniyetimizin ihyası, yeniden büyük Türkiye Sevdamızın dayanağı olan Ahilik kültürü haftası Bu yıl 1420 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 14 Eylül Pazartesi günü saat 09:30 da valilik önündeki açılış töreni ile başlayacak etkinliklerimizin salgın nedeniyle kısıtlı olarak kutlanmasına başlayacağız. Bu vesile ile Ahilik Haftamızın Ülkemize ve İlimize hayırlar getirmesini diliyor, Ahilik ruhu ile çalışan tüm esnaf ve tüccarlarımızın Ahilik haftasını tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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