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10 bin liraya, otonom araç yaptılar

DHA

10 bin liraya, otonom araç yaptılar


 Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK (DHA)ZONGULDAK´ta üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan Karaelmas Teknoloji Takımı, geliştirdikleri otonom araçla katıldıkları `Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması´nda parkuru başarıyla tamamlayan 3 araç arasına girdi. Araçlarını 10 bin TL´ye yapan öğrenciler, gelecek yıl düzenlenecek olan yarışma için araçlarını daha da geliştirerek birinciliği hedefliyor.
Üniversite ve lise öğrencilerinin yer aldığı Karaelmas Teknoloji Takımı, TEKNOFEST kapsamında, Bilişim Vadisi´nde düzenlenen `Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması´na katıldı. Sürücüsüz olan, engelleri, virajı ve trafik tabelalarını tanıyan otonom araç parkuru tamamlayan 3 araç arasında yer aldı. Türkiye´nin elektrikli araç yapımına başladığını ve bu teknolojinin ileriye taşınması için yeni projeler ürettiklerini belirten lise öğrencisi Berat Cansız, "Bu araç TEKNOFEST yarışmasına binek otonom araç olarak yapıldı. Aracımız otonom olarak başlangıç verildiğinde pistte belirlenen yere tabelaları takip ederek görüntü işleme sistemiyle birlikte ulaşma amacı ile yapıldı. Mekanikçi, elektronikçi ve yazılımcı ekipleri hep birlikte çalışarak bu aracı 6 aylık bir zamanda bitirdik. Pistte 3 takım başarılı olabildi, biz de o 3 takımdan bir tanesiyiz" dedi.
Araçlarını daha da geliştirmek istediklerini ifade eden Berat Cansız, "Araç tamamen bize ait. İlk önce şasesi ile başladık. Bir yandan da elektronik ve yazılımına hızlıca başlayarak parçaları birleştirdik lastik ve motorlarıyla birlikte. Daha sonra aracımızı gidebilir hale getirmeye uğraştık. Üst gövdeyi en son yapmak zorunda kaldık, çünkü; bu araç bir otonom araba. Elektroniği ve yazılımı olmadan dış gövdesinin güzelliğinin hiçbir önemi yok. Bu yüzden biz bunlara yoğunlaştık. Elektronik ve yazılımını bitirdiğimize inandık, dış gövdesini de yapalım dedik. Mekanik ekibimizle birlikte birleşerek dış gövdeye başladık. Bundan sonraki hedefimiz, aracı daha da geliştirip görüntü işleme sisteminde daha başarılı yüzdelik bir dilime girmek. Tamamlandığında seneye pistten birinci olarak geri dönmek istiyoruz. Türkiye teknolojisini ileri taşımak amaçlı da gelişimler göstermeyi planlıyoruz. Elektrikli araç projesi başladı Türkiye'de, adımlar atıldı. Biz de gençler olarak bunu bir ileriye taşımak ve otonomlaştırmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.
10 BİN TL´YE YAPILDI
Takım öğretmeni Tolunay Demirci takımın teknoloji meraklısı öğrencilerden oluştuğunu açıklayarak, "Bu çocuklar çalışmayı seviyorlar, üretmeyi de seviyorlar. Bizleri zorladılar, dediler ki otonom araç yarışına girelim. Pandemi oldu, ama bu süreç boyunca çalışmalarımıza devam ettik, hız kesmedik. Tabii ki imkanlar ölçüsünde. 10 bin liralık bir destek oldu bize, o destekle bu çocuklar bu aracı meydana getirdiler. Bir araç yaptılar sıfırdan, aracın şasesini, gövdesini ve elektronik devresi ile yazılımını yaptılar. Bu otonom bir araç. Yazılımcılarımız var, elektronikçilerimiz var. Kendi kendine yolu tanıyor, engelleri de tanıyor, virajı tanıyor, trafik tabelalarını tanıyor. Ona göre gidiyor. Yarışmaya götürdük, o yarışmada pisti bitirebilen 3 araçtan birisi bu oldu" dedi.DHA-Bilim Teknoloji Türkiye-Zonguldak / Merkez Cüneyt ÖZFİDAN
2020-09-12 12:25:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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