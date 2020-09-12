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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Bozkurt Kaptaş’ta alkışlar ile karşılandı

İHA

Başkan Bozkurt Kaptaş’ta alkışlar ile karşılandı

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Saffet Bozkurt, Kurtlar Köyü esnafını ziyaret etti.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, yönetim kurulu üyeleri ve il genel meclis üyeleri ile beraber Kaptaş Bölgesine giderek esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Kaptaş ziyareti öncesinde çevre köylerin muhtarları Başkan Bozkurt’u köy girişinde alkışlarla karşıladı. Başkan Bozkurt esnafların sıkıntılarını dinleyerek, onlarla hasbihal etti. Başkan Bozkurt’u gören esnaflar ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular.
Bundan sonra sık sık bir araya geleceklerini ifade eden AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, köylerdeki vatandaşların sorunlarını iletmekte sıkıntı yaşamayacaklarını söyledi. Bozkurt konuşmasında, “Bundan sonra sık sık bir araya geleceğiz. Sorunlarınızı iletmekte sıkıntı yaşamayacaksınız. Beni de kendi ailenizden biri olarak görebilirsiniz. Ayrımcılık yapmayacağız, kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Her zaman bir kapınız var, kapım sonuna kadar bütün vatandaşlarımıza açık. Telefonumda 24 saat açık, dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Bende bu bölgenin çocuğuyum. Sizlere hizmet etmek bizim boynumuzun borcu. Teşkilatımız ile beraber Ereğli’ye en güzel şekilde hizmet etmeye çalışacağız” dedi.
Vatandaşlar Başkan Bozkurt’a ikramlarda bulunarak, kendi bölgelerinden bir başkan çıkmasına mutlu olduklarını, ilçe başkanlığı görevini layığıyla yapacağına inandıklarını söylediler.

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