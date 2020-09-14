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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akgün, "Kimse bana çevreciliği öğretmeye kalkmasın"

İHA

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı CHP'li Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, beldeye sağladığı katkılardan ötürü Eren Holding'e teşekkür etmesinin ardından kendisine yöneltilen eleştirilere çok sert cevap verdi. Adnan Akgün yaptığı basın açıklamasında ''Kimse şövalyecilik yapmasın. Bir takım kişilerin egolarını tatmin edecek diye doğru olandan vazgeçemem. Ben şerefsiz değilsem adaletli olmam lazım. Beldeye yeni santral yapımını önlemek için 15 kez Ankara'ya gittim. Ak Parti'li meclis üyelerim de yanımdaydı ama bugün sesi çıkanların hiç biri yoktu. Herkes haddini bilecek ve öyle...

Akgün, "Kimse bana çevreciliği öğretmeye kalkmasın"

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı CHP’li Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, beldeye sağladığı katkılardan ötürü Eren Holding’e teşekkür etmesinin ardından kendisine yöneltilen eleştirilere çok sert cevap verdi. Adnan Akgün yaptığı basın açıklamasında ‘’Kimse şövalyecilik yapmasın. Bir takım kişilerin egolarını tatmin edecek diye doğru olandan vazgeçemem. Ben şerefsiz değilsem adaletli olmam lazım. Beldeye yeni santral yapımını önlemek için 15 kez Ankara’ya gittim. Ak Parti’li meclis üyelerim de yanımdaydı ama bugün sesi çıkanların hiç biri yoktu. Herkes haddini bilecek ve öyle konuşacak’’ dedi.
Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, açıklamasına şöyle devam etti:
"Ben 2014 yılında belediye başkanı olduğum zaman Çatalağzı'nda mevcut santraller vardı. Ben başkan olduktan sonra burada 3 tane daha santral yapılması için girişimler oldu. Biz 3 girişime de olmaması için tepki gösterdik. Ankara'ya gittik, mücadele ettik. En son geldiğimiz noktada ise Ömer ağzı plajımıza yapılacak olan termik santral iznini askıya aldırmayı başardık. Benim çizgim yine aynı çizgi. Bir megavat daha santral Çatalağzı’na yaptırtmam. Babam mezardan çıksa yine yaptırtmam. Ben Çatalağzı’na yeni santral yapılmaması için 15 kez Ankara’ya gittim ve beni eleştirenlerin hiçbirini orada görmedim. Bakın bu bir siyaset üstü mesele, sağlık bu. Benim Ak Partili meclis üyelerim geldiler ama onlar yoktu. Şimdi kolay, telefondan rahatça tak tak yazıyorsun, oh ne güzel ama sokağa çık bir tane adam bulamıyorsun. Sokağa çıkmak mangal gibi yürek ister. Tek saygı duyduğum, değer verdiğim, samimi bulduğum Berran Hanımdır. Berran Hanımın her türlü davranışında ve eleştirisinde samimi olduğuna inanıyorum. Diğerlerini pek de kaideye almıyorum. Kimse yalancı şövalyelik yapmasın."
"Belediyenin bir torba çimento alacak parası yok"
Makamının mazeret bildirme yeri olmadığını çözüm üretme yeri olduğunu kendisinin de çözüm üretmeye çalıştığını hatırlatan Akgün, "Bir gün bir vatandaş kapıdan içeri girdi. Üstü başı çamurdu. Param yok taksi tutamıyorum, ben buraya yürüyerek geldim. Halimi görmüyor musun? Benim suçum ne? Ben o yolun çamurunu çekmek zorunda mıyım dedi? Mevzu bahis yoldan bahsediyorum, çamur pislik içinde, o mahallede yaşayanlar var, okula gidip gelen çocuklar var. Yine aynı mahalleden bir vatandaş, suyu yokmuş, sular kesikmiş çünkü borular devamlı patlıyor, insanlar susuz kalıyor. Adam da haklı çünkü ben bu duruma çözüm bulmak zorundayım. Adam çamurda ve susuz. Vatandaş geliyor ''Başkanım kaçak ocakta çalışıyorum, benim çocuğum yeni doğdu, sigortam yok, hiçbir şeyim yok, param da yok'' dedi. Benden çare istiyor, yardım istiyor. Buna benzer bir sürü olay var. Ben o devasa yatırımları nasıl yapacağım, burada halk yaşıyor, bu halkın suçu ne? Ben mazeret bildirme yeri değilim, çözüm üretme yeriyim ve ben de çözüm üretmeye çalışıyorum" diye devam etti.
"Teşekkür etmeyeyim de ne yapayım"
Eren Enerji firması yetkililerine yolu yapmalarını söylediğini kendilerinin de yolu yaptığını ifade eden Başkan Adnan Akgün, şöyle devam etti:
"Belediyenin yerel yönetim olarak, bir torba çimento alacak parası yok. İşçiye zaten parayı zor yetiştiriyorum. Ben Belediye Başkanı olarak, firma yetkililerine söyledim. Bu yolu yapın dedim, yaptılar. Çünkü benim belediye bütçesi ile bu yolu yapma imkanım yok. Öyle bir param yok zaten, su borum patlaktı gelip değiştirdiler. O mahallelerde park yok, çamur içindeydi, gittiler parklar yaptılar, halı sahalar yaptılar, oyun grupları koydular, rica ettik işsiz gençleri işe aldılar. O hasta olan insanların çoğuna ben şahidim, 3.000 TL, 5.000 TL, 10.000 TL verdiler. Yukarıda Allah var. Ben yöneticiysem, herkesin hakkını teslim edeceğim. Ben de teşekkür ettim. Bu bizim geleneğimizde, göreneğimizde var, Allah razı olsun bu insanların işini gördünüz dedim. Ne var bunda? Gittim Santral Yetkililerine ‘’Santral ile bağlantısı olmayan, dağın başındaki bir mağara için destek istedim. Gerekli makineler ile 20 gün içinde orayı temizlettiler. Ben bugün orayı yapmaya kalksam, 250 ila 300 bin TL ama benim param yok, o adamlar bunu yaptı. Bunu yapmasaydı, vatandaş mağdur olacaktı, insanların evlerini su basacaktı. Şimdi iş çözüldü ama ben bu adama teşekkür etmeyeyim mi? Bu insanlar sıcak suyla evleri ısıtıyor. Ben de diyorum ki bunu yaygınlaştıralım ki insanlar daha da faydalansın. Ben ne diyeyim? Teşekkür etmeyeyim mi? Yani biz kurumla burada yaşayacağız. Santral yapmamak farklı bir şey, burada yaşamak farklı bir şey. Ben Belediye Başkanıyım. Kimse öyle işkembeden atmasın, gerçekler neyse onu konuşsun."
"Kardeşim asgari ücretle çalışıyor, evine de ben bakıyorum"
Kendi akrabalarından hiç kimsenin sanayi tesisinin içinde çalışmadığının altını çizen Akgün, "Benim de kardeşlerim var, yeğenlerim var, çoğu da işsiz ama sanayi tesisinin içinde benim bir tane akrabam çalışmıyor. Kendi öz kardeşim markette asgari ücretle çalışıyor. Evine de ben bakıyorum. Ben yakınlarımı santrale yerleştireyim diye başkan olmadım. Ama esas yönetenler, Çatalağzı'nın derin sorunları ile ilgilenmek yerine, yakınlarını işe aldırmak ile ilgileniyorlar. Ben yapamaz mıydım bunu? Benim makam arabam yok, kendi şahsi arabamı kullanıyorum. Belediye'ye para geldiği zaman, en az alan taşerondan başlayarak paralarını veriyorum. Kendimin 6 aydır maaş aldığım yok. Emekli maaşım ile geçinmeye çalışıyorum. Şunu demeye çalışıyorum; Ben bu koltuğa geldiysem, kendi kişisel beklentim ve egom için gelmedim. Halka hizmet etmek için, doğrular için, adalet için, hukuk için geldim. Gerçekleşen 7 seçimde, Çatalağzı'nda ki 7 mahallenin 6'sında birinci geldim ve her seferinde sadece bir mahallede 3. geldim. Eğer gerçekten siyasi baksaydım, o mahallede taş üstüne taş koydurmazdım ama öyle bir dünya yok çünkü insanlar mağdur" diye konuştu.
"Kimse bana çevrecilikten konuşmasın, gelsin karşımda konuşsun"
Vatandaşların mağduriyetiyle ilgilenmek gerektiğini söyleyen Akgün, "Şimdi biraz siyaset yapayım. Beni eleştirenlerin çoğu da sol kökenden gelir. Zaten solcuların iktidara gelmemesinin sebebi de bu. Ben solcuyum, kimse bana emekçilikten, çevrecilikten konuşmasın. Üstüme kimseyi konuşturmam. Öyle konuşmayla olmuyor hiçbir şey. Gelin burada parkta oynayan çocuğun mutluluğunu, çamurdan kurtulan insanların mutluluğunu görün. Onlar insan değil mi? Masa başından, görmeden, bilmeden, romantik şeylerle bu işler olmuyor. Vatandaşın evine gideceksin. Damından su akıyor, 2 tane sakat çocuk evde. Bu şekilde çok. Gittiniz mi yanlarına, oradan öyle yazın. İyi yazın. Ondan sonra 'Başkan tabuta girdi, şov yaptı.'Ne şovu yapmışım ben? Yine olsa yine girerim. Mezara da girerim. Biz buraya halkın değerleri için, halkın sağlığı için, halkın değerlerini savunmak için geldik. Halk bize güvenmiş, peşimizden gelmiş, şehir emini demiş, biz de gerekeni yapacağız. Biz doğru ne ise söylemeye devam edeceğiz" şeklinde sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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