Kotra, "Kamu-Sen her zaman göz bebeğimiz olmuştur"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra, ‘’Türkiye KamuSen, her zaman göz bebeğimiz olmuştur’’ dedi.

MYK Üyesi Kotra, geçen hafta sonu partilerinin sırasıyla Zonguldak’ın Devrek ve ardından Çaycuma ilçe kongrelerini gerçekleştirmelerinin ardından, Türkiye KamuSen Zonguldak İl Temsilciliği’ne bağlı şube başkanlarının yanı sıra şube temsilcileriyle bir araya geldi. Kotra, Türk EğitimSen Çaycuma İlçe Temsilciliği’nde, şöyle konuştu:

‘’Türkiye KamuSen, 24 Haziran 1992'de kurulmuş olan ve kamu çalışanları arasında faaliyet gösteren bir memur sendikaları konfederasyonu olup tam adı ise Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu’dur. Türkiye KamuSen, her zaman göz bebeğimiz olmuştur. Türkiye KamuSen’in, bağlı sendikalarının düzeyli hak, hukuk mücadelesini ve kamuoyu oluşturma gayretlerini tebrik ediyorum. MHP olarak tüm çalışanların hak ve hukuklarının korunması için üzerimize düşeni yerine getirmeye her zaman olduğu gibi çalışıyoruz. Türkiye KamuSen’in kuruluşunda, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin harcı vardır. Bu sendikamızın kuruluş hazırlığını yapan ve tüzüğünü hazırlayan kişinin Sayın Devlet Bahçeli olduğunu kim inkar edebilir? Diyoruz ki, MHP ve Türkiye KamuSen el ele. Sendikalarımızla her daim birliktelik sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz.’’

MYK Üyesi Kotra, Zonguldak’ın İlçelerinden Kozlu’da 19 Eylül Cumartesi, Kilimli de de 20 Eylül Pazar günü divan başkanlıklarını yapacağı olağan kongrelerinin gerçekleştirileceğini anımsattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.