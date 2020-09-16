Kedinin yuttuğu iki metrelik ip, endoskopi yapılarak çıkarıldı



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta bir kedinin yuttuğu yaklaşık 2 metre uzunluğundaki naylon ip, endoskopi yöntemiyle çıkarıldı. İpin çıkarılması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kent merkezinde yaşayan Özlem İnce'nin 3 yaşındaki 'İncir' isimli kedisi, oynadığı naylon ipi yuttu. İnce, kediyi özel veteriner kliniğine götürdü. Kedinin midesindeki yaklaşık 2 metre uzunluğundaki naylon ip, endoskopi yöntemiyle çıkarıldı. Kısa sürede sağlığına kavuşan kedi, sahibine teslim edildi.

Veteriner Hekim Önder Alkan, kedinin midesindeki naylon ipin başarılı geçen operasyonla alındığını söyledi. Endoskopi yöntemi sayesindeki ipi ameliyatsız aldıklarını ifade eden Alkan, "Endoskopiyle çıkarmanın faydaları birinci teşhise yönelik çok önemli, ikincisi ise tedaviye yönelik olması bakımından önemli. Endoskopi olmasaydı kedinin ipi yutup yutmadığı teşhis edilemezdi. Bağırsakları veya mideyi tıkadığı zaman ameliyata almak gerekirdi. Karın ve mide açılacak, yaklaşık 15 ila 30 gün içerisinde iyileşme sağlanacaktı. Dolayısıyla endoskopi bizim hayatımıza çok büyük kolaylıklar getirdi. 2 dakika gibi bir zaman içerisinde bu hastalığı tedavi etmiş olduk. Kedinin durumu çok iyi. Normal hayatına devam ediyor" dedi.

Kedinin midesindeki ipin çıkarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, endoskopi cihazının ucundaki apartla ipin çekilmesi ve kedinin görüntüsü yer alıyor.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-09-16 10:41:54



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