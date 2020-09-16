Çaycuma'da ilköğretim haftası dolayısıyla çelenk sunuldu

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ilköğretim haftası etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleşti.

Kaymakamlık önünde bulunan Atatürk büstünün önünde gerçekleşen çelenk sunma törenine Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürleri Nusret Parlak, Muharrem Yol, Atatürk İlkokulu Müdürü Cengiz Erdaş, müdür yardımcısı ve öğretmenler katıldı.

Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleşen tören Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş'ın Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunarak töreni sona erdi.

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