Zonguldak’ta yılın ustası ve çırağı seçildi

Zonguldak’ta Ahilik Haftası Kutlamaları çerçevesinde tesisat ustası çırağı Gürkan Yıldız ve Teknopark çalışanı kalfa Hasan Barış Karakaş, yılın çırak ve kalfası seçildi.

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden ve Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Çoşkun tarafından yılın kalfa ve çırağı çalıştıkları işyerlerinde ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi. Hediyelerin yanı sıra Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen tebrik belgeleri de yılın kalfası ve çırağına takdim edildi.

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