Kazada yaralanan sürücü 6 gün sonra hayatını kaybetti

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 11 Eylül akşamı meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan Cem Türkoğlu tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

EreğliAlaplı karayolu üzerinde bulunan İzmirlioğlu Huzurevi mevkiinde meydana gelen kazada Cem Türkoğlu, 67 ABL 730 plakalı motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada motosikletten düşerek metrelerce sürüklenen Türkoğlu ağır yaralandı. 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan evli ve 1 çocuk babası Türkoğlu 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Türkoğlu’nun cenazesi Alaplı ilçesine bağlı Çiçekli köyünde aile mezarlığına defnedilecek.

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