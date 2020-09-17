Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü yaşam savaşını kaybetti

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 6 gün önce meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan Cem Türkoğlu (36), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, 11 Eylül günü Ereğli-Alaplı kara yolu tersaneler bölgesinde meydana geldi. Cem Türkoğlu yönetimindeki 67 ABL 730 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Cem Türkoğlu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Türkoğlu, 6 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2020-09-17 16:05:51
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