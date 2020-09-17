Kdz. Ereğli Belediyesi Ören Mahallesi'ne asfalt çalışması yaptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi ihtiyaç duyulan noktalarda sıcak ve emisyon asfalt çalışmalarına devam ediyor. Ören Mahallesi Meşelik Sokak’taki yollar emisyon asfalt ile kaplandı. Muhtar Halil Sever, “Yapılan çalışma ile toz ve çamurdan kurtulduk. Başkanımız Halil Posbıyık’a Ören halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu sezon 15 bin ton sıcak asfalt ve 70 bin metrekare emisyon asfalt hedefine ulaşmak için ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, sahil bandındaki sıcak asfalt çalışmasının yanında Ören Mahallesi Meşelik Sokak’taki yolları da emisyon asfalt ile kapladı. Mahalle Muhtarı Halil Sever, yapılan çalışma ile toz ve çamurdan kurtulduklarını belirterek, “Mahallemizin Meşelik Sokak bölümündeki bazı yollar ham yoldu. Kadastro olmayan yollar da dahil, vatandaşımız müsaade ettiği ölçüde belediyemiz asfalt döktü. Yapılan çalışma ile toz ve çamurdan kurtulduk. Başkanımız Halil Posbıyık’a Ören halkı adına teşekkür ediyorum” dedi. Mahalle sakinlerinden Mustafa Arik, Recep Karaali ve Metin Sorvan da yapılan hizmetler için Başkan Posbıyık’a teşekkür etti.

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