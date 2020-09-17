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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kdz. Ereğli’de Koronavirüs vaka sayısı 600’e ulaştı

İHA

Kdz. Ereğli’de Koronavirüs vaka sayısı 600’e ulaştı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ilçede şu ana kadar tespit edilen Koronavirüs vak'a sayısının 600 ulaştığını belirterek 11 kişinin de vefat ettiğini açıkladı.
Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Emniyet Müdürü Hakan Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak ve ilçe sağlık müdürlüğü yetkilileri ile birlikte İç İşleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimlerinde bulundu. Denetimler öncesinde gazetecilere ilçede Koronavirüs vak'a sayıları hakkında bilgiler veren Kaymakam Çorumluoğlu toplam vak'a sayısının 600, vefat edenlerin sayısının ise 11’e yükseldiğini dile getirdi.
Bu gün 1 kişinin daha vefat ettiğini ve günde ortalama 1520 vak'a tespit edildiğini aktaran Çorumluoğlu, yoğun bakımda da yatan hastalar bulunduğunu söyledi. Denetimlerin 20 grup ve 20 kişi ile devam ettiğini ve günde ortalama 100 kişiye maske takmamaktan ceza yazıldığını belirten Çorumluoğlu, kendisine gelen her tutanağı imzaladığını ifade etti. Hem vak'a sayılarında hemde yoğun bakımda yatan hasta sayısında artış olduğuna dikkati çeken Çorumluoğlu “Hastalık biraz gücünü kaybetti, hastalık biraz zayıfladı” gibi cümlenin on derece yanlış olduğunu, tam tersine hastalığın güçlendiğini ve yayılma hızının arttığını belirtti.
Çorumluoğlu açıklamasında “Vatandaşın basit basit savunmalarına da ben anlam veremiyorum. Az önce bir tane minibüsü durdurdum ‘maskesiz binilmez yazısı nerede kardeşim?’ dedim, ‘ben akşam temizlik yaptım sabah takmayı unutmuşum’ dedi. Bu çok basit bir savunma şekli. Birbirimizi kandırmaya gerek yok. Her gün yaklaşık 100 civarında ceza imzalıyorum. Kimsede darılma, gücenme olmasın. Bana gelen her cezayı ben imzalıyorum. Vebal, bu denetlemeyi yapan arkadaşlarda. Burada para kazanma yada esnafın gelirinde bizim özümüz yok ama 3 kuruş para kazanacağız diye kurallara uymayan, hijyen kurallarına uymayan, maske kurallarına uymayan ve akıllılık yapmaya çalışan arkadaşlarımıza da cezai işlem yapacağız” dedi.
Şu ana kadar filyasyon takibinde olup da karantinadan kaçan kişiye rastlanmadığını belirten Kaymakam Çorumluoğlu, böyle bir durum tespit edildiğinde kendilerinin Zonguldak’ta belirlenen yurda yerleştirileceğini söyledi. Çorumluoğlu ayrıca sağlık personelinden kendilerine yurt talebi geldiğini ve kısa sürede hazırlayacakları bir yurtta daha önceden olduğu gibi konaklamalarını sağlayacaklarını ifade etti.
Çorumluoğlu ayrıca okullarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çalışmaların devam ettiğini aktardı.
Gazetecilerin sorusu üzerine Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak’ta belediyede çalışan bir kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını ve bu nedenle 11 kişinin filyasyona alındığını belirtti.
Yapılan açıklamaların ardından Kaymakam Çorumluoğlu ve beraberindekiler çarşı merkezindeki esnafları gezerek hem denetimlerde bulundu, hemde uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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