Barajdan kaynaklı oluşan kokuya önlemler alınıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barajdan kaynaklı oluşan kokuya önlemler alınıyor

İHA

Barajdan kaynaklı oluşan kokuya önlemler alınıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kızılcapınar Barajı’ndaki su seviyesinin düşmesi ve şehir şebekesi sularında koku oluşması üzerine ek önlemler alıyor. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, konunun kökten çözümü için Devlet Su İşleri nezdinde girişimde bulundu ve ek yatırımlar devreye alındı.
Kdz. Ereğli Belediyesi, şehir su şebekesinde, belli bölgelerde baş gösteren koku sorununun çözümü için ek tedbirler alıyor. Son üç aydır bölgeye barajın seviyesini etkileyecek yoğunlukta yağmur yağmamasından dolayı Kızılcapınar Barajı’ndaki su seviyesi giderek düşüyor. Hava sıcaklığına bağlı sudaki ısınma da buna eklenince özellikle şebeke sonlarına denk düşen ve sirkülasyonun az olduğu bölgelerde sularda koku oluşuyor. Kdz. Ereğli Belediyesi Su ve kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, ek tedbirler alarak kokunun giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla Bursa’dan uzmanlar getirilerek teknik destek alındı. Sulardaki koku sağlık açısından tehdit oluşturmuyor. İlçe Sağlık Grup Başkanlığı’nın yaptığı analiz de bunu doğruladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, konunun kökten çözümü için Devlet Su İşleri (DSİ) nezdinde girişimde bulundu ve ek yatırımlar devreye alındı. Ozon tesisi kurulması konusu bütçeye alındı ve proje aşamasına geçildi.Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Kısa süreli yağmurlar baraj üzerinde büyük bir etki oluşturmadı. 70 günden beri barajı etkileyecek güçlü bir yağış olmadı. Su seviyesi her gün düşüyor. Suda sıcaklık da arttı. Bölge mangan açısından zengin. Bir süredir bu sorun yaşanıyor. Aldığımız önlemlerle bir yere kadar baskıladık. Düzeyi burada tutuyoruz. İnsan sağlığı açısından bir zararı yok, içilebilir nitelikte. Belli bölgeler bu kokudan etkileniyor. Suda çorak kokusu oluşuyor. Ereğli’nin genelinde söz konusu değil. Koku, şebeke sonlarına yakın su sirkülasyonunun çok olmadığı yerlerde etkili oluyor. Aktif karbon dozlamaya başladık. Bu kısmen etkili oldu. Temelde yapılması gereken ozon tesisi kurulması. Belediye Başkanımız Halil Posbıyık DSİ’ye gerekli girişimleri yaptı. Bunun bir problem olduğunu DSİ kabul etti. İlave ozon tesisi yapılması bütçeye alındı. 5 milyon liralık kaynak ayırması sağlandı. Şu anda proje hazırlanıyor. En kısa sürede hayata geçmesi için çalışıyoruz. Tamamlandığında bu tip sorunlar yaşanmayacak. Kökten çözüm için bu tesisin yapılması gerekiyor.
Bu aşamada da uzmanlarla işbirliği yaparak gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bizim tahlillerimizin yanı sıra İlçe Sağlık Grup Başkanlığı da sulardan örnek alarak tahlil yapıyor. Konunun sağlık açısından hiçbir sorun oluşturmadığı tespit edildi.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarım aracıyla dereye yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tarım aracıyla dereye yuvarlandı: 1 yaralı
Kaymakam Coşgun, denetimde işletmecileri uyardı
YEREL HABERLER Kaymakam Coşgun, denetimde işletmecileri uyardı
Okul, kamu kurumlarına el dezenfektanı hediye etti
YEREL HABERLER Okul, kamu kurumlarına el dezenfektanı hediye etti
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden korona virüs şoku 23 öğrenci ve 5 öğretmen karantinada
YEREL HABERLER Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden korona virüs ...
Kdz. Ereğli’de Koronavirüs vaka sayısı 600’e ulaştı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’de Koronavirüs vaka sayısı 600’e ulaştı
Övünç madalyası töreninde konuşan Vali, "Artık kan değil ter dökmeliyiz"
YEREL HABERLER Övünç madalyası töreninde konuşan Vali, "Artık kan ...
Müteahhit ve emlakçılar mülakata katıldı
YEREL HABERLER Müteahhit ve emlakçılar mülakata katıldı
Kdz. Ereğli Belediyesi Ören Mahallesi'ne asfalt çalışması yaptı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi Ören Mahallesi'ne asfalt ...
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü yaşam savaşını ...
Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı
YEREL HABERLER Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 ...
Denetime çıkan Vali, kurallara uymayanları uyardı Taksi sürücüsünü uyaran Vali Tutulmaz, “Bu seferlik uyaralım, bir dahakine ceza yersin”
YEREL HABERLER Denetime çıkan Vali, kurallara uymayanları ...
Kazada yaralanan sürücü 6 gün sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan sürücü 6 gün sonra hayatını kaybetti
Yaya kaldırımı sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Yaya kaldırımı sorunu çözülüyor
Posbıyık Gaziler Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Posbıyık Gaziler Günü’nü kutladı
Alaplı’da örnek işyerleri belli oldu
YEREL HABERLER Alaplı’da örnek işyerleri belli oldu
Sarıoğlu, halk otobüsü sorununun çözülmesini istedi
YEREL HABERLER Sarıoğlu, halk otobüsü sorununun çözülmesini istedi
Birol Yiğit mazbatasını aldı
YEREL HABERLER Birol Yiğit mazbatasını aldı
Zonguldak'ta Vali Tutulmaz'ı gören esnaf, eldiven taktı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta Vali Tutulmaz'ı gören esnaf, eldiven ...
Devrek Belediyesi dijitalleşme de ikinci sırada
YEREL HABERLER Devrek Belediyesi dijitalleşme de ikinci sırada
2 kişinin öldürüldüğü olay genişletildi Olayda özel ekip kuruldu, 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER 2 kişinin öldürüldüğü olay genişletildi Olayda özel ...
Çifte cinayetin şüphelileri yakalandı, bir kişiyi daha öldürmek için plan yapmışlar
YEREL HABERLER Çifte cinayetin şüphelileri yakalandı, bir kişiyi ...
Bozkurt “Ereğli-Devrek yolu için girişimde bulunacağız”
YEREL HABERLER Bozkurt “Ereğli-Devrek yolu için girişimde ...
Zonguldak’ta yılın ustası ve çırağı seçildi
YEREL HABERLER Zonguldak’ta yılın ustası ve çırağı seçildi
8. sınıf öğrencisinin testi pozitif çıktı, 24 öğrenci ile 2 öğretmen karantinaya alındı
YEREL HABERLER 8. sınıf öğrencisinin testi pozitif çıktı, 24 öğrenci ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X