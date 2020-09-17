Tarım aracı dere kenarına devrildi: 1 yaralı

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, kontrolden çıkarak dere kenarına devrilen tarım aracında sıkışan sürücü AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kozlu'ya bağlı Akşeyh köyü mevkiinde meydana geldi. Osman Arslan yönetimindeki halk arasında 'patpat' olarak bilinen tarım aracı, kontrolden çıkarak dere kenarına devrildi. Arslan tarım aracının altında kalırken, kazayı görenler durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Kaza yerine gelen AFAD ve Kozlu itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Arslan, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-09-17 19:13:49



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