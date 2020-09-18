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2020-2021 Eğitim öğretim dönemi törenle başlayacak

İHA

2020-2021 Eğitim öğretim dönemi törenle başlayacak

20202021Eğitim Öğretim Yılı 21 Eylül Pazartesi günü düzenlenen törenle başlayacak.
20202021Eğitim Öğretim Yılı 21 Eylül Pazartesi günü Zonguldak İlkokulunda düzenlenecek törenle başlayacak. Saygı duruşu istiklal marşı ile başlayacak programda protokol konuşmaları, müzik dinletileri ile başlayacak.

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