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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kara, "Bizim tek gücümüz üyemizdir"

İHA

Kara, "Bizim tek gücümüz üyemizdir"

Sağlık Sen Zonguldak Şube Başkanı Mehmet Ali Kara, yetki tartışmalarına açıklık getirdi. Kara, "Başarısızlığın mazereti olur, başarının ise sebepleri vardır" dedi.
ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının üniversite hastaneleri merkezli olarak sağlık ve eğitim hizmet kollarının üyelikleri ile ilgili yazısını hatırlatan SağlıkSen Zonguldak Şube Başkanı Mehmet Ali Kara, "Bu ilgili yazıdan ilham alarak sendika üyeliklerinin yeri ve şekli konusunda kendilerince hükümler ortaya koyan ve bu yolla algı oluşturmaya çalışan sözüm ona sendikacılar; tümüyle mazeret sendikacılığı yapmaktadırlar. Dün başka mazeretlerle yenilgilerinin üstünü örtmeye çalışırken bugün “fırsattan istifade bu yoldan gidelim” demişler ve yine tamamen kamuoyunun algısını yönlendirmek için ucuz manevralar peşine düşmüşlerdir. Tüm mazeret sen olarak sergiledikleri bu algı oyununun, ödevini yapmayan çocuğun “Elektrikler kesildi”, “Misafirimiz vardı” mazeretinden çok da farklı olmadığını öncelikle ifade etmek isteriz" dedi.
Kara, kamuoyunu sağlıklı bilgilendirmek amacıyla açıklama yaptıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti:
"Öncelikle belirtmek isteriz ki MemurSen olarak bugünlere her türlü vesayet odağına karşı direne direne, çarpışa çarpışa geldik. Bizim sendikacılıktaki amacımız yetki almak değil, gönüllere girebilmektir. Tek derdi yetki alıp çalışanların üzerine karabasan gibi çökmek olanların bunu anlaması mümkün değildir.
Mahkeme koridorları, üyelerinizin vicdanı ve adaletin gölgesi bizim sığınağımızdır. Sendikacılığı kimin yaptığını, adaleti kimin zedelediğini, hakikati kimin gözettiğini en güzel fedakar sağlık ve sosyal hizmet çalışanları bilir ve karar verir. Bakanlığın yazısında SağlıkSen’in üyelerini alın en çok demeç verene verin diye bir hüküm bulunmamaktadır. Yazıda “Kadrosu üniversite hastanelerinde (tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri) bulunan ve özlük hakları bu kuruluşlarca karşılanan personelin “03” sıra nolu “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalara üye olabilecekleri ve bu hizmet kolundaki sendikalara üyelik aidatı kesileceği, üniversitelerin diğer birimlerinde kadrolu olarak çalışan personelin ise “02” sıra nolu “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri” hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalara üye olabilecekleri ve bu hizmet kolundaki sendikalara üyelik aidatı kesilmesi gerekmektedir.” denilmektedir. Bülent Ecevit Üniversitesinde yetkinin, etkinin adı Sağlık Sen'dir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada olmaya devam edecektir.
İlgili yazıdan da anlaşılacağı üzere yazının muhatabı sadece SağlıkSen değil başta kamu işvereni statüsündeki üniversite hastane yönetimi, daha sonra hizmet kolu ve eğitim hizmet kolundaki sendikalardır. Sürekli SağlıkSen denilmesini bilinçaltında nasıl tesirler bıraktığımızın göstergesidir. Bu da bizi bir anlamda mutlu etmektedir. Bahsedilen durumdan etkilenen sadece SağlıkSen üyeleri değildir, diğer sendikaların da uygulamadan etkilenen üyeleri bulunmaktadır. Yani Bakanlığın uygulamasının sadece bize özgüymüş gibi gösterilmeye çalışılması “çalışılmış yanlışlık”tan ve mazeretlerin tüketilmesinden ibarettir. Mevcut kurallarla gerçekleşen üyelik durumlarının ve üyenin teveccühünün akın akın SağlıkSen’e olmasının sebepleri bizim çalışmamız, emek sarf etmemiz ve üyenin derdiyle dertlenmemizdir. Hep söylediğimiz gibi başarı tesadüfî değildir; herkese aynı mesafede olan başarı, sadece çalışanlara ve bu yolda ter dökenlere teslim olur. Söylenildiği gibi Bakanlığın yazısından sonra üniversite hastanesinde yetki değişmemektedir. Diğer sendikaların da aynı durumda olan ve eğitim hizmet kolundaki sendikalara devredilecek üyeleri vardır. Bakanlık yazısı uyarınca üyelerimizin bir kısmını MemurSenimizin eğitim hizmet kolundaki sendikamıza devredecek olmamız etkimizi de yetkimizi de engellemeyecektir. Diğer sendikalar ancak bizim üyelerimizin toplu halde istifa edip onlara geçtiği durumda belki yetkili olabilir. Ancak ne yazık ki sağlık çalışanları diğerlerinin zamanında ne tür oyunların içinde bulunduğunu bildiği için sendikamızda kalmaya, emek ve gönül vermeye devam etmektedir. Tüm dünyada sendikacılık yetki ile yapılır. Yetki yoksa etki ile yapılır. Etki de yoksa tepki ile yapılır. Tepki de yoksa orda sendika yoktur. Zonguldak’ta yetkinin, etkinin, tepkinin yani özetle sendikacılığın tek temsilcisinin MemurSen konfederasyonuna bağlı SağlıkSen olduğunu sağlık ve sosyal hizmet çalışanları çok iyi bilmekte ve o yüzden her yıl daha büyük bir teveccühle bizleri yetkilendirmektedir. Bizim tek gücümüz üyemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle süreç boyunca türlü tahriklere maruz kaldığı halde pozitiflik duygusunu kaybetmeyen, kurallara ve adalete inancını hiç yitirmeyen, mağduriyet oluşturan değil mağduriyet gideren vakarını koruyan temsilcilerimize ve üyelerimize şükranlarımı sunuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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