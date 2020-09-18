Gezen Sinema Tırı Devreklilerle buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen “Gezen Sinema Tırı”, bu kez Devrekli sinemaseverlerle buluşacak.

Devrek Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneğinin ortak projesi olan “Gezen Sinema Tırı” Devrek’e gelecek.

Gezen Sinema ekibi, Devrek Belediyesi’nin ev sahipliğinde 2223 Eylül 2020 tarihlerinde çocuk ve yetişkinlere açık havada sinema keyfi yaşatacak.

Devrek Belediyesi’nin kültür etkinlikleri kapsamında, Devrekli sinemaseverle buluşacak olan gezen sinemanın ilk gösterimi 22 Eylül 2020 tarihinde Cumhuriyet Alanında saat:19.30’da çocuklara yönelik yapılacak. Çocuklara “Kral Şakir” isimli animasyon filmini izletilecek. Bu gösterimin ardından da saat:20.30’da da yetişkinler için “Şampiyon” adlı Türk filmi gösterime girecek.

Etkinliğin ikinci gününe ise aynı saatlerde Devrek TSO Hizmet Binasının arkasındaki alanda devam edilecek. Etkinlikte çocuklar için, “Kral Şakir” ve “Rafadan Tayfa” yetişkinler için de, “Dağ2”, “Annemin Yarası” ve “Aşk Tesadüfleri Sever” adlı filmler izletilecek.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Gezen sinema etkinliği ile çocuk ve yaşlıların büyük mutluluk yaşayacağını, söyledi.

Başkan Bozkurt, “Pandemi sürecinde hepimiz çok bunaldık. Özellikle çocuklarımız çok zor bir süreç yaşadı, yaşıyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığımız ile işbirliği çerçevesinde bu zor süreçte hijyen kurallarına dikkat ederek Gezen Sinema TIR’ını Devrek’te çocuklarımızla buluşturuyoruz. Bazı çocuklarımız hayatlarında ilk defa sinema keyfi yaşayacak. Onların mutluluklarına ortak olacağız. Çocuklarımız için ne yapsak azdır. Tabi yetişkinlerimizi de unutmadık, onlara da bu etkinliğimizle açık hava sinema keyfi yaşatmayı amaçlıyoruz” dedi.

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