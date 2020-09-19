2 kişiyi öldüren zanlıların başka cinayet planlarını jandarma bozdu Cinayetlerde kullanmak üzere toprağa otomatik tüfekler gömmüşler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 kişiyi öldüren zanlıların başka cinayet planlarını jandarma bozdu Cinayetlerde kullanmak üzere toprağa otomatik tüfekler gömmüşler

İHA

2 kişiyi öldüren zanlıların başka cinayet planlarını jandarma bozdu Cinayetlerde kullanmak üzere toprağa otomatik tüfekler gömmüşler

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde iş adamı Yavuz Beşikçi ile yanında bulunan Emine Aslan isimli kadını öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan kişilerin başka cinayet planlarıNda olduğu tespit edildi. Zanlıların hem ikametlerinde hem de arazilerinde gömülü vaziyette çok sayıda silah ele geçirildi.
20 Ağustos'ta, Alaplı ilçesinde yaşayan Yavuz Beşikçi ve yanındaki Emine Aslan'ı öldürüldüğü olayını derinleştiren jandarma ekipleri, olayla ilgili önemli bulgulara ulaştı. JASAT, İsth. ve KOM unsurlarından oluşturulan özel ekibin yaptığı araştırmalarda, 16 Eylül 2020 günü olayın faili olan iki şüpheli ile yardım ve yataklık eden bir şahıs Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullandıkları değerlendirilen 3 adet 9 milimetre çapında tabanca; zanlıların evlerinde ve arazide yapılan aramada ele geçirildi.

Başka kişileri öldürmek için plan yapmışlar
Yapılan araştırmaların devamında olayın faillerinin, husumetli oldukları öldürülen Yavuz Beşikçi'nin ailesinin diğer fertlerine yönelik eylem için planlama ve çalışma yaptıkları bu amaçla otomatik silahlar ve çeşitli malzeme ve teçhizat temin ettikleri bilgisine ulaşıldı. Devam ettirilen çalışmalar sonucu, zanlıların gerçekleştirmek istedikleri olayda kullanmayı planladıkları ve Kdz. Ereğli ilçesi kırsalında toprağa gömülü vaziyette 1 adet AK47 marka otomatik piyade tüfeği, 4 adet bu silaha ait şarjör, 1 adet Uzi marka makineli tabanca, 1 adet bu silaha ait şarjör, 120 adet 7.62 milimetre fişek, 151 adet 9 milimetre fişek, 1 adet Balistik yelek, 1 adet askeri kamuflaj desenli pantolon, 1 adet kar maskesi, 1 çift askeri eldiven, 2 adet tabanca bacak kılıfı, 1 adet taşıma çantası toprağa gömülü vaziyette ele geçirilmiş, şahıslara yardım ve yataklık eden N.T. isimli bir şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı.
Geniş güvenlik önlemleri altında jandarmada ifadeleri alınan zanlılar, Alaplı Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'ın mutlu günü Gelin alma merasiminde gelenekleri de yaşattılar
YEREL HABERLER Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'ın mutlu ...
Eşiyle 'ekmek alma' tartışması yaşadı, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Eşiyle 'ekmek alma' tartışması yaşadı, intihara ...
Bankoğlu Devrek’te incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bankoğlu Devrek’te incelemelerde bulundu
Tersanede iş kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tersanede iş kazası: 1 yaralı
GMİS Yönetim Kurulu; "Gazilerimiz gurur kaynağımızdır"
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu; "Gazilerimiz gurur ...
Gezen Sinema Tırı Devreklilerle buluşacak
YEREL HABERLER Gezen Sinema Tırı Devreklilerle buluşacak
Palamut, karaya çıkmadan alıcı buluyor
YEREL HABERLER Palamut, karaya çıkmadan alıcı buluyor
Kara, "Bizim tek gücümüz üyemizdir"
YEREL HABERLER Kara, "Bizim tek gücümüz üyemizdir"
BAKKA’dan Ankara lojistik üssüne ziyaret
YEREL HABERLER BAKKA’dan Ankara lojistik üssüne ziyaret
İşadamı, 50 okula sensörlü dezenfektan hibe etti
YEREL HABERLER İşadamı, 50 okula sensörlü dezenfektan hibe etti
Kdz Ereğli Belediyesi plaj sezonunu kapatıyor
YEREL HABERLER Kdz Ereğli Belediyesi plaj sezonunu kapatıyor
2020-2021 Eğitim öğretim dönemi törenle başlayacak
YEREL HABERLER 2020-2021 Eğitim öğretim dönemi törenle başlayacak
Alaplı’da yeni şehir mezarlığı
YEREL HABERLER Alaplı’da yeni şehir mezarlığı
Kaymakam Yılmaz, " Virüsü el birliğiyle yeneceğiz”
YEREL HABERLER Kaymakam Yılmaz, " Virüsü el birliğiyle yeneceğiz”
35 bin ton taşkömür ihtiyaç sahibine ulaştırılacak
YEREL HABERLER 35 bin ton taşkömür ihtiyaç sahibine ulaştırılacak
Vali Tutulmaz Gaziler Gününü kutladı
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz Gaziler Gününü kutladı
Vakıflar Bölge Müdürü Pınar’dan Bozkurt’a ziyaret
YEREL HABERLER Vakıflar Bölge Müdürü Pınar’dan Bozkurt’a ziyaret
Denize düşen kadın ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Denize düşen kadın ekipleri harekete geçirdi
Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı
Tarım aracı dere kenarına devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tarım aracı dere kenarına devrildi: 1 yaralı
Barajdan kaynaklı oluşan kokuya önlemler alınıyor
YEREL HABERLER Barajdan kaynaklı oluşan kokuya önlemler alınıyor
Tarım aracıyla dereye yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tarım aracıyla dereye yuvarlandı: 1 yaralı
Kaymakam Coşgun, denetimde işletmecileri uyardı
YEREL HABERLER Kaymakam Coşgun, denetimde işletmecileri uyardı
Okul, kamu kurumlarına el dezenfektanı hediye etti
YEREL HABERLER Okul, kamu kurumlarına el dezenfektanı hediye etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X