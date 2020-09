AK Parti Milletvekili Uçar “Teşekkür etmeyi bilmeyenler, tenkit etmeyi beceremezler”

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ile Hamdi Uçar partisinin Ereğli ilçe teşkilatını ziyaret etti. Parti binasında konuşan Milletvekili Uçar “Teşekkür etmesini bilmeyenler, tenkit etmeyi de beceremezler” dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ile Hamdi Uçar, 6 Eylül’de yapılan kongrede Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığına seçilen Av. Saffet Bozkurt ve yönetimini parti binasında ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi. Ziyarette İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, yönetim kurulu üyeleri, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, il genel ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda partilide hazır bulundu.

Milletvekillerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, bundan sonra cek caklarla geçirilecek zaman olmadığını söyledi. Bozkurt, milletvekillerinin de desteği ile Ereğli’de heyecanı artırıp el birliğiyle ilçeye yeni hizmetler kazandıracaklarını ifade etti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ise Av. Saffet Bozkurt ve yönetimine görevlerinde başarılar dileyerek, kendilerine her zaman destek olacaklarını ve Ereğli’ye güzel hizmetler kazandıracaklarını dile getirdi. Ziyarette son olarak konuşan AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ise 2019 yılında kaybedilen Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığını yeniden kazanarak yerel yönetim ile merkezi yönetimi birleştireceklerini ifade etti. İsim vermeden Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı eleştiren Uçar “Hep birlikte el ele vereceğiz, 2024 yılında emanet olarak verdiğimiz belediyeyi yeniden AK Parti’ye kazandıracağız. Bu gün hasbel kader kazanılmış yerel yönetimlerde kendisinden bile beklentisi olmayan bir yerel yöneticinin çıkıp Ereğli’ye bir faydasının, katkısının olacağına inanıyor musunuz? Heyecanı, vizyonu ve gelecekle ilgili bir hedefi olmayan bir insan Ereğli’ye ne katabilir? Biz merkezi hükümetin Ereğli’ye yapması gereken ne varsa hepsinin yapılması için üç milletvekili, il başkanı ve ilçe başkanımızla beraber sürekli takip edeceğimizden asla şüpheniz olmasın. Daha önce fabrikanın önünde oltayla balık tutanlar vardı. Güya buralar çukura dönmüş, bir şey yapılmıyormuş merkezi hükümetten gibi. Böyle, şov, popülist siyasi hareket edenler o yol üzerinden nasıl gidiyorlar? Teşekkür etmesini, takdir etmesini bilmeyen insanlar tenkit etmeyi de beceremezler. O yüzden bundan sonra gecegündüz demeden el ele vererek ilçemizin sorunlarının daha hızlı çözülebilmesi için bu duygularla hareket edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Geçmişle ilgili hesabı olanlar asla ve asla yol alamazlar. O yüzden biz geleceğe bakacağız, geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. O yüzden bölgemizde sevilen, sayılan Saffet kardeşimizle projeleri bir bir hayata geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bizler her zaman burada sizlerle birlikte olacağız. Zaman bizim bu bölgeye gelmediğimizden, bu böyle ilgilenmediğimiz yönünde absürt eleştiriler yapanları takip ediyoruz. Ben Ereğli, Alaplı, Zonguldak’tayım kardeşim. Biz belli bir bölgenin milletvekili değiliz. Bu bölgenin milletvekili Ahmet Bey, Polat Bey ve Hamdi Bey’dir. O yüzden burada çok güçlü bir ekip oluşturduk. Sayın başkanımıza gittiği her yerde teveccüh oldukça yüksek. Bizde 24 saat emrinizdeyiz, telefonlarımız sürekli açık. Makul ve mantıklı olan her meseleyi çözmek için çaba gösteririz. Biz bu şehrin sorunlarını biliyoruz, çözüm yollarınıda biliyoruz. Hükümetimizin bütçe imkanları doğrultusunda yapılması gerekenlerin yapılacağından hiç şüpheniz ve endişeniz olmasın”dedi.

Milletvekilleri yapılan konuşmalarının ardından toplantıya basına kapalı olarak devam ederken, partililerden gelen görüş ve önerileri dinledi.

