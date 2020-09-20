2 kişiyi öldürüp yeni cinayet planlarken yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi (2)

TUTUKLANDILAR
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Yavuz Beşikci ile Emine Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-09-20 00:17:05
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