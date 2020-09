Merdivenli şehrin çöpçü katırları son kez görev yaptı

Zonguldak'ta yarım asırdır çöp araçlarının giremediği ara mahallelerden çöp toplayan 11 emektar katır emekliye ayrıldı.

Emeğin başkenti Zonguldak'ta yarım asırdır araçların giremediği ara yollar ve merdivenlerde çöp toplayan 11 çöpçü katır, son kez görev yaptı. Belediye Başkanı Ömer Seim Alan'ın önceki günlerde emekliliğe ayrılacağını açıkladığı katırlar artık kırsalda yaşayacak. 50 yılı aşkın süredir her gece saat 00.00 itibarıyla yola çıkan katırlar, sabahın ilk ışıklarına kadar merdivenleri aşarak ara mahallerde çöp topladı. Beş mahallede gerçekleştirilen çöp toplama işlemi ise çöp konteynerlerinin yol kenarına taşınması ile son buldu. Böylelikle vatandaşlar, 2030 metre mesafedeki çöp konteynerlerine çöplerini taşıyacak. Uzun yıllar çöp taşıyan katırlar ise artık kırsalda yük taşımadan yaşayacak.

Her gece sabahın ilk ışıklarına kadar çöp toplayan bir temizlik işçisi, "10 yıldan bu yana birlikte çöp topluyorduk. Artık bunları emekli ediyoruz. Hayvanlar için iyi oldu tabii ki. Uzun zamandır böyle bir şey olması gerekiyordu. Uzun yıllar mesai arkadaşlığı yaptık. Can dostumdu" dedi.

4 yıldır katır ile çöp topladığını anlatan bir başka işçi ise, "Üzgünüm. Katırım benden ayrılıyor. Çok üzgünüm. Emekli olana kadar birlikte çalışmak isterdim. Sabah 07.00'ye kadar benimle çalışıyordu. Artık çöp taksiler var. Katırlarımız artık yorulmuyor. Aslında mutluyum ama içimde buruk bir sevinç var. Belediye başkanımıza da yeni bir çözüm geliştirdiği için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

