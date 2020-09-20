Karadeniz’de palamut bereketi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde denize açılan tekneler, palamut dolu kasalarla döndü.

Batı Karadenizli balıkçıların ağlarına takılan bol miktarda palamut yüzleri güldürdü. Bölgenin en önemli balıkçı limanına sahip Alaplı’da balıkçılar, 1 Eylül'de avlanma yasağının kalkmasıyla denize açılarak bol miktarda palamut avlamaya başladılar. 7 metrelik tekneleriyle ava çıkan ve uzun yıllar balıkçılık yapan Erkan Koçabaş, yeni sezonun bereketli başladığını söyledi. Koçabaş, palamut sürüsünü görünce heyecanlandıklarını belirterek, "Sezon umduğumuz gibi başladı. Şu an için palamut bolluğu var. Tezgahlarda 700 gramlık palamudun tanesi 8 liradan satılıyor. Hava şartları iyi gittiği sürece bolluk olacak ve bu da fiyatları daha aşağılara düşürecektir" dedi.

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