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(Özel) Korona virüs bu kez bir beldeyi sevindirdi Pandemi sebebiyle bir günü halk günü ilan eden berberin kapısında uzun kuyruklar oluştu

İHA

(Özel) Korona virüs bu kez bir beldeyi sevindirdi Pandemi sebebiyle bir günü halk günü ilan eden berberin kapısında uzun kuyruklar oluştu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde esnaflık yapan İlyas Memiş, pandemi dolayısıyla zor günler yaşayan vatandaşlara destek olmak için her ayın bir günü halk günü ilan etti. Fiyatları da düşüren ve iş yeri önünde kuyruk oluşan Memiş, "Her şey para değil. Bu zor günlerde insanlara destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Çatalağzı beldesinde 38 yıldır berberlik yapan 50 yaşındaki İlyas Memiş, pandemi dolayısıyla vatandaşlara destek olmak amacıyla her ayın bir gününü halk günü ilan etti. Beldede esnafların 25 ila 30 TL arasında tıraş yaptığını anlatan Memiş, kendisinin ise bu fiyatları 10 ila 15 TL'ye çektiğini söyledi. Diğer günlerde de indirimli fiyattan tıraş yaptığını söyleyen Memiş, "Uygun fiyata hizmet veriyoruz ancak hijyen koşullarının tamamını yerine getiriyorum" dedi.

Ucuza ve hijyenik tıraş için sırada bekliyorlar
Pandemi süreci dolayısıyla uyguna ve hijyen koşullarına uyularak tıraş için adeta kuyruk oluşturan vatandaşlar, tıraş olabilmek için sıra bekliyor. Yoğunluğun oluştuğu iş yeri önünde de sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Maske ve hijyen kurallarına uyulduğu iş yerinde, makineler ve taraklar da gün boyu steril makinede dezenfekte ediliyor.

"İnsanların cebinden az para çıksın istiyorum"
38 yıllık meslek hayatında Çatalağzı beldesi sayesinde geçindiğini söyleyen Memiş, şöyle devam etti:
"Biraz daha yardım amaçlı maddi sömürge olmamak kaydıyla fiyatları geri çektik. Halk günü ilan ettik. Her ayın 20'sinde Allah nasip ederse böyle devam edeceğiz. Bugün de pazar gününe denk geldi. Bundan sonra da gelenek haline getirip vatandaşımızın maddi açıdan yardım olsun, desteğimiz olsun istedik. Pandemi döneminde insanları biraz daha güldürebiliyorsak, insanların cebinden çok para değil de az para çıkıp bunları destek olabiliyorsak ne mutlu bize. 38 senedir bu mesleği yapıyorum. Arkadaşlar sağolsun beni yalnız bırakmıyor. Bugün de uyguna hizmet veriyoruz. Tarifeye göre saç tıraşları 2530 TL arasında. Bana çok tuhaf geliyor. Maliyeti olmayan meslekteyiz. İnsanların da problemi var. Çalışanı var, çalışmayanı var. Yazık günah değil mi? Katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu. Bu mesleği 510 sene daha sürdüreceğim. Herkese maddi açıdan destek vermeye devam edeceğim. Bundan sonraki gidişatım fiyatları yükseltmek değil terazide böyle devam ettirmek istiyorum. Fiyatlar uygun olunca vatandaşlar kapıda kuyruk oluşturuyor. 10 liraya 15 liraya tıraş kalmadı. Ben gerçekten mutluyum."

"Makineler gün boyu sterilizasyon makinesinde"
Her tıraş sonrasında tarakları ve makineleri dezenfekte ettiğini ve sterilizasyon makinesinde beklettiğini aktaran İlyas Memiş'in davranışı vatandaşlardan da büyük takdir topluyor. Diğer esnaflara da örnek olan Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:
"Burası küçük belde. Çatalağzı çok şeye imza attı. Her şey para değil. Burada santraller kurulu, insanlar santrallerde çalışıyor. Ancak tutup da 2530 lira yapmanın anlamı yok. Meslekteki diğer arkadaşlarıma da Allah bol kazançlar versin. Çatalağzı gerçekten her şeye layık. Ben ne kazandıysam Çatalağzı sayesinde sahip oldum. Bu saatten sonra da yine onların hizmetine adayım. Sadece tıraşla kalmayayım. Ucuz tıraş yapıyorum diye aynı makineyi devamlı kullanmıyoruz. Bütün el aletlerimiz gün boyu ultraviyole ışığının bulunduğu steril makinesinde bekliyor. Onunla da bitirmiyorum. Malzememiz gerçekten çok kaliteli. Taraklarımızı, makinelerimizi her tıraştan sonra ilaçlı suda bekletiyorum. Gerçek anlamda steril ve hijyen koşullarına uyuyorum. Gerçekten zor bir dönemdeyiz. Meslekteki arkadaşlarıma da söylüyorum. Lütfen bu şekilde davranın, her şey para değil."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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