MHP Kozlu ve Kilimli ilçe kongreleri yapıldı

Zonguldak’ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kilimli ve Kozlu İlçe Başkanlıklarına ilişkin seçimler tamamlandı.

Kilimli Paflagon Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen kongreye, delegelerin dışında pandemi tedbirleri kapsamında davet yapılmadığı öğrenildi.

Bu arada kongreye gelenler, İlçe Emmiyet Müdürlüğü ekiplerinin görev yaptıkları güvenlik kontrolünden geçtiler. Ayrıca cerrahi maskeler kullanarak katılanların görevliler tarafından vücut ısıları ateş ölçerlerle takip edildi, dezenfektanlar bulundurulmasının yanı sıra sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemeler yapıldı.

Her iki kongrede de saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kongrenin divan başkanlığını yapan MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajını okudu, faaliyet yönetim ve denetim kurulu raporları oylandı.

MHP Kilimli İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yaptığı sırada tek listeyle gidilen seçimde başkan olan Vedat Savaş’ın, yönetim kurulu, şu kişilerden oluştu:

Ahmet Pekmezci, Özkan Hazertürk, Tevfik İncebacak, Atakan Örer, Cengiz Çakır, Emine Kayık, Cemal Kalay, Rıza Erdoğan, Volkan Bayram, Şenol Terzi, Gökhan Göktepe, Tuncer Göktaş, Erdinç Kararmış ve Uğur Akcaalan.

Midillipark'ta gerçekleştirilen Kozlu İlçe Başkanlığı için de tek listeyle gidilen seçimde, başkanlık görevini yaptığı sırada yeniden aday olarak başkanlığa seçilen Muhammet Özdemir’in, yeni yönetim kurulu, şu kişilerden oluştu:

Ramazan Tercanlı, Hasan Selim, Sefa Gök, Serkan Balcı, Ergin Yalçın, Osman Öz, Ergin Çiftçi, Serhat Uzun, Nevzat Türkmen, Hasan Abasız, Mehmet Çiftçi, Şerafettin Kayar, İbrahim Daşkıran ve Ahmet Yener.

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