Kavgada baltalı saldırıda kulağı kesildi (2)

TUTUKLANDI
Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde B.A.'nın kulağını baltayla kesen C.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.G., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2020-09-20 23:02:30
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