Kayalıkların arasına düşerek yaralandı

Gürkay GÜNDOĞANAytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten kayalıkların arasına düşerek yaralanan Ergin Çelik, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Değirmenağzı mevkisinde meydana geldi. Dengesini kaybeden Ergin Çelik, yaklaşık 10 metre yükseklikten yol kenarındaki kayalıkların arasına düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çelik için AFAD ve sağlık ekiplerine haber verildi. Halatla aşağıya inen AFAD ekipleri, Çelik'i bulunduğu yerden kurtardı. Sedyeye alınan Çelik, patika yoldan yukarı çıkartıldı. Çelik, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞANAytaç ÖZTÜRK
2020-09-21 21:51:12
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