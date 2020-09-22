Fotoğraf Yarışması başvuru süreci tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fotoğraf Yarışması başvuru süreci tamamlandı

İHA

Fotoğraf Yarışması başvuru süreci tamamlandı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından Endüstri Mirasıyla Batı Karadeniz "Instagram Fotoğraf Yarışması" başvuru süreci tamamlandı.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından Endüstri Mirasıyla Batı Karadeniz Instagram Fotoğraf Yarışması düzenlenerek 3 Temmuz 2020 tarihinde kamuoyuna duyuruldu. Son başvuru tarihi 20 Eylül 2020 olan yarışma için başvuru süreci tamamlandı. Endüstri mirası öğelerinin endüstriyel estetik, emek ve kültürel devamlılık kavramları ile ele alındığı yarışma süresi boyunca #endüstrimirasıylabatikaradeniz etiketi ile toplam 347 gönderi paylaşıldı. Şartnamede belirtilen koşulları sağlayan fotoğraflar için 23 Eylül tarihinde bir ön seçim değerlendirmesi yapılacak. 1 Ekim 2020 tarihinde ise jüri üyeleri tarafından yapılacak puanlamayla ödül alan paylaşımlar seçilecek ve paylaşım sahipleri ile iletişime geçilecek. Jüri tarafından seçilen ve irtibat kurulabilen paylaşım sahipleri 5 Ekim 2020 tarihinde Ajans internet sitesinde ödüle hak kazanan paylaşımlar adıyla yayımlanarak kamuoyuna ilan edilecek.
Bölgenin 150 yılı aşkın endüstri geçmişi ve mirası ile günümüze yansımalarını yansıtan bu yarışmanın bölgenin bu alandaki marka değerinin arttırılmasına katkı sunacağı bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan makaron operasyonu: 1gözaltı Bin 760 adet makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmadan makaron operasyonu: 1gözaltı Bin 760 adet ...
Ehliyetsiz sürücü polisi görünce böyle kaçmaya çalıştı Aracı arkadaşına bırakıp kaçmaya çalışan sürücü; polislerin dikkati sayesinde yakalandı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücü polisi görünce böyle kaçmaya ...
Kepez Mahallesi’nde sinyalizasyon çalışması başladı
YEREL HABERLER Kepez Mahallesi’nde sinyalizasyon çalışması başladı
Kaymakam Çorumluoğlu, siyasi partileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Çorumluoğlu, siyasi partileri ziyaret etti
Babasını darbedeni döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı
YEREL HABERLER Babasını darbedeni döverek öldürdüğü iddiasıyla ...
Tartışma kavgaya dönüştü 1 kişi hayatını kaybetti Adamı öldüresiye kadar dövdü
YEREL HABERLER Tartışma kavgaya dönüştü 1 kişi hayatını ...
Maskeler çene altına indi
YEREL HABERLER Maskeler çene altına indi
Cehennemağzı Mağaraları’na otopark çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Cehennemağzı Mağaraları’na otopark çalışmaları ...
Zonguldak'ta kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kan ve kök hücre bağışı kampanyası ...
Sahil yolunda kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sahil yolunda kaza: 1 yaralı
Kaçak kazı yapanlara jandarmadan suçüstü
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapanlara jandarmadan suçüstü
Zonguldaklı gazeteciden Miçotakis'e Yunanca tepki
YEREL HABERLER Zonguldaklı gazeteciden Miçotakis'e Yunanca tepki
Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı
Kayalıkların arasına düşerek yaralandı
YEREL HABERLER Kayalıkların arasına düşerek yaralandı
Alkollü şahıs 10 metreden kayalıklara düştü Metrelerce yükseklikten halatla yukarı çekildi
YEREL HABERLER Alkollü şahıs 10 metreden kayalıklara ...
5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı
YEREL HABERLER 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı
Barajda su seviyesi düşünce içme suyunda koku arttı Sudaki kokunun giderilmesi için ek önlemler alınıyor
YEREL HABERLER Barajda su seviyesi düşünce içme suyunda koku ...
Hacı Uslu Köyü Yardımlaşma Derneği’nden öğrencilere kırtasiye yardımı
YEREL HABERLER Hacı Uslu Köyü Yardımlaşma Derneği’nden öğrencilere ...
Zonguldak TYP kurası çekildi
YEREL HABERLER Zonguldak TYP kurası çekildi
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
YEREL HABERLER İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
MHP Kozlu ve Kilimli ilçe kongreleri yapıldı
YEREL HABERLER MHP Kozlu ve Kilimli ilçe kongreleri yapıldı
Kdz. Ereğli’de yüz yüze eğitimin ilk ders zili çaldı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’de yüz yüze eğitimin ilk ders zili çaldı
Gaziler günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Gaziler günü törenle kutlandı
Limana yüzlerce kasa palamutla döndüler
YEREL HABERLER Limana yüzlerce kasa palamutla döndüler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X