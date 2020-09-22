Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

O kentte 65 yaş ve üzerine yeni kısıtlama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Kazım Atışman hayatını kaybetti. Gazi Atışman düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kdz. Ereğli ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Kazım Atışman için ilçeye bağlı Üveyikli Köyü Çamlar Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Gazi Atışman alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, İlçe Jandarma Komutanı Bayram Dündar, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Avukat Saffet Bozkurt, gaziler ve köy sakinleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.