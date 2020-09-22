Posbıyık MHP yönetimine başarılar diledi

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Milliyetçi Hareket Partisi Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk ve yönetim kurulu üyeleri Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ilçe kongresini gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kdz.Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. MHP İlçe Başkanı Rahman Demirtürk kongre sonrası oluşan yönetim kurulunu Başkan Posbıyık’a tanıttı. Ziyarette ilçe gündemine ilişkin konular ele alındı. Başkan Posbıyık, MHP yönetimine yeni görevinde başarılar diledi.

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