Validen zabıtaya denetimde talimat: Cezayı basmaktan çekinmeyin



Gürkay GÜNDOĞANAytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK'ta koronavirüs salgınına yönelik denetim yapan Vali Mustafa Tutulmaz, girdiği dönercide masa düzeninin kurallara uygun olmadığını gördü. Vali Tutulmaz, zabıta memurlarından lokanta ve kahvelere yönelik denetimleri gözden geçirmelerini isteyerek, "Cezayı basmaktan çekinmeyin" dedi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve kurum müdürleriyle birlikte kent merkezinde koronavirüs salgınına yönelik denetim yaptı. Denetlenen iş yerlerinde hijyen, sosyal mesafe ve maske tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Tedbirlere uyulan iş yerlerinde teşekkür eden Vali Tutulmaz, eksiklikler gördüğü yerlerde ise uyarılarda bulundu.

Vali Tutulmaz, girdiği dönercide masaların sosyal mesafe kuralına uygun olmadığını gördü. Düzenleme yapacaklarını söyleyen iş yeri temsilcisine tepki gösteren Tutulmaz, zabıta memurlarından lokanta ve kahvelere yönelik denetimleri gözden geçirmelerini isteyerek, "'Kaldıracağız' diyorsun da kaç ay oldu ya kaç aydır kaldırmamışsın? Yanlarına oturulmayacak, diye yazacaksın. Yolumun üzerinde burası bir daha görmeyeyim. Masaların dörtlü olması yanlış. Zabıta, lokantalarda eksiklikler var. Kahveleri, lokantaları yeniden gözden geçirin. Cezayı basmaktan çekinmeyin. Hassas bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Denetim sırasında açıklamalarda bulunan Vali Tutulmaz, Zonguldak'ta halkın genel anlamda tedbirlere uyduğunu söyledi. Denetimlerle tedbirler konusundaki bilincin daha da artırılması gayreti içinde olduklarını belirten Tutulmaz, "Halkımızın bilinçlenmesiyle inşallah bu problemi çözeceğiz. İlimiz açısından şu anda çok rahatsız edecek durumda değiliz ama yine vakalarımız var. Hedefimiz, bu vakaları sıfıra indirmektir. Daha fazla duyarlı olalım." diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK

2020-09-23 14:04:47



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