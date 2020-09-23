Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (DUS) başarısı devam ediyor.

Yüksek Öğretim Kurulu’nun YÖK Atlas web sitesinde yayınlanan listede BEÜ Diş Hekimliği Fakültesi, devlet ve vakıf üniversiteleri arasında yapılan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında (DUS) başarı sıralamasında 44 Üniversite arasında 11. sırada yer aldı. Sıralama 2019 DUS ortalama net sayıları temel alınarak yapıldı.

Sağlık alanında alt yapı ve eğitim olanaklarının iyileştirme çalışmalarına önem verdiklerini açıklayan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, yeni teknoloji ve güncel materyallerle öğrencilere sunduğu nitelikli eğitimöğretim hizmeti ve bunun sonucunda ortaya çıkan Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarının DUS sınavında gösterdikleri başarı için mezunlarımızı ve bu başarının ortaya çıkmasında emeği geçen akademik personelleri tebrik ederek, meslek yaşamlarında başarılar diledi. Çufalı, DUS puanlarının sıralandığı listede üst basamaklarda yer alan fakültemizin daha da yukarı sıralarda yer alacağına inandığını ifade etti.

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