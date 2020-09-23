Babasını darbedeni döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Adana'da baba ve iki çocuğunu rehin aldıkları iddiasıyla iki zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, babasını darbettiği iddiasıyla tartıştığı Hasan Ayaz'ı (58) darbededek ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Burkay Kolçak (20) tutuklandı.

Dün öğle saatlerinde belde merkezindeki hemzemin geçit önünde meydana gelen olayda, Burkay Kolçak iddiaya göre geçen hafta babasını darbeden Hasan Ayaz ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın kavgayı dönüşmesi üzerine Hasan Ayaz, aldığı darbelerle yere düştü. Kalp hastası olduğu öğrenilen Ayaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ayaz'ın kesin ölüm sebebinin otopsi raporunda ortaya çıkacağı öğrenildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Burkay Kolçak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kolçak, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Yeliz ALAGÖZ

2020-09-23 19:27:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.