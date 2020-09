Koronavirüsü yenen madenci işine döndü

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta özel bir maden ocağında çalışan maden işçisi Vedat Topçu, eşiyle birlikte koronavirüse yakalandı. Tedavisinin ardından eşiyle birlikte sağlığına kavuşup işine dönen Vedat Topçu, "'Koronavirüs bizi nereden bulacak' derdim. Bizi de buldu. Herkes dikkatli olsun, 'Bana bulaşmaz' demesin" dedi.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan maden işçisi Vedat Topçu'nun eşi Yasemin Topçu (27), 5 Eylül'de evde rahatsızlanınca hastaneye giderek, koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Yasemin Topçu, evinde tedaviye alındı. Bir süre sonra kontrol amaçlı test yaptıran Vedat Topçu'nun da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Topçu çiftinin bir hafta sonra yaptırdığı ikinci testte ise sonuçları negatif çıktı. Bir süre daha evlerinde karantina altında kalan Topçu çifti, ardından normal hayatlarına geri döndü. Maden ocağında tekrar işbaşı yapan Vedat Topçu, yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

'BEN, NORMAL ŞEKİLDE ATLATTIM AMA EŞİM ZOR ATLATTI'

Vedat Topçu, eşinin solunum sıkıntısı yaşadığını ancak kendisinin hastalığı daha kolay atlattığını söyleyerek, şunları söyledi:

"Ben, normal şekilde atlattım ama eşim zor atlattı. Baş ağrısı vardı. Bilmiyoruz nereden bulaştı. Eşim normal rahatsızlığından gitti hastaneye. Bir gün sonra hastaneden arayarak testinin pozitif olduğunu söylediler. Eşimden sonra beni de karantinaya aldılar. Sonra tedbir amaçlı test yaptırdım. Bana da telefon gelerek, sonucun pozitif olduğunu söylediler. Bir hafta ilaçları kullandık. Tekrar test yaptırdığımızda negatif çıktı. Çok mağdur şekilde oluyorsunuz. Kapıdan dışarı çıkamıyorsun. Ekmeğini, ihtiyacını karşılayamıyorsun. Kimsen yoksa çok kötü bir şey."

KİMSE 'BANA BULAŞMAZ' DEMESİN

Hastalığa yakalanmadan önce 'Bizi bulmaz' diye düşündüklerini ancak yakalandıklarını anlatan Vedat Topçu, herkesin çok dikkatli olması gerektiğini söyledi. Sosyal mesafe ve maske tedbirlerine uyulması gerektiğini ifade eden Topçu, "Bu süreçte çok sıkıntılı bir hastalık olduğunu anladık. Kendimizi korumamız, maskeyi takmayı unutmamamız gerektiğini, sosyal mesafeyi korumamız gerektiğini anladık. Bugüne kadar umursamıyorduk, aldırış etmiyorduk ama şu an aldırış ediyoruz. Yani çok kötü hastalık. Bana bulaşmaz diyorduk ama Allah bir daha göstermesin çok sıkıntılı bir hastalık. Şoke olduk duyunca. Daha öne bana bulaşmaz diye düşünürdük ama şu an öyle değil. Herkesten korkuyorum şu an. Maskeyi takmayı unutmasın herkes. Sosyal mesafeyi unutmasınlar ve kimsenin sağlığıyla oynamasınlar" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

